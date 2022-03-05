人民网北京3月4日电 （记者孙竞）教师是立教之本，兴教之源。2021年7月，教育部等九部门启动实施“中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划”（简称“优师计划”）。今年两会期间，全国政协委员、北京师范大学党委书记程建平建议，将“优师计划”师范生纳入国家人才发展规划，作为中西部欠发达地区教育领域的后备人才队伍，确保长期稳定的职业发展支持。

程建平介绍，去年北师大在“志远计划”成功经验的基础上，进一步完善政策、组织、实施体系，有计划地实施“优师计划”，目前已在13个中西部欠发达省份招收400余名“优师计划”学生。学校还针对“优师计划”师范生的培养工作开展了系列调研。调研发现，“这些学生理想信念坚定，从教意愿较为强烈，具有较高的教师职业使命感和认同感，但现有培养体系仍有待进一步完善。”

为了打造一支“下得去、留得住、教得好”的优质教师队伍，程建平建议针对“优师计划”师范生实施跟踪式、差异化培养，鼓励其在教育领域内部交流轮岗，完善职后培养培训体系，持续开展专题培训并鼓励在职攻读专业学位研究生。

他还建议健全“优师计划”师范生工作、生活保障政策，倡导中西部欠发达地区政府与高校、企业建立三方协同保障体系，探索县域基础教育优秀人才保障支持机制的新路径。设立“优师计划”专项科研课题，对“优师计划”师范生的成长发展进行持续跟踪调研，反哺国家层面的政策制定和顶层设计。

教育优质均衡发展是我国教育事业的长远目标。近日，教育部发布通知，决定实施“师范教育协同提质计划”。近年来，作为全国高等师范院校的排头兵，北京师范大学率先探索实施新时代强师工程，着眼破解中西部欠发达地区教育的发展难题，努力从源头上提高教师队伍质量，有效推进从“输血”到“造血”，从“扶智”到“提质”的帮扶模式，并主动倡导构建师范院校命运共同体，扎实做好中西部欠发达地区教师的定向培养和精准培训。

程建平表示，接下来北师大将持续发挥教师教育优势，联合全国部属师范大学，加强信息共通、资源共享和优势互补，组成推动师范教育协同提质的“精锐部队”，为筑造高质量教育体系、实现新时代教育强国梦贡献更大力量。

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