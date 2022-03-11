人民网北京3月11日电 （记者李依环、温璐）据教育部网站消息，教育部9日召开2022年第3次全国教育系统疫情防控工作视频调度会议，交流地方和高校做法，部署毫不放松、慎终如始做好教育系统疫情防控工作。

会议强调，两年多来，国家卫生健康委、教育部联合印发的《高等学校、中小学校、托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案》在教育系统疫情防控中发挥了“规范管总”的重要作用。各地教育部门和高校要进一步对照技术方案，落实各项措施，慎终如始做好教育系统疫情防控工作。

会议分析了当前教育系统疫情情况，结合春季学期开学后教育系统疫情防控重点，对教育系统疫情防控工作作出部署。

一是严把疫情防控校门关。师生员工进校都要严格核验身份、检测体温、查看健康码和行程卡。

二是加强健康监测。对校园重点场所工作人员加强健康管理，落实学生晨午检制度，密切关注师生健康状况，落实“四早”要求。

三是教育引导师生加强个人防护。在校园内和校外都要加强个人防护，增强防护意识，落实防控措施。四是坚持家校协同防控。加强师生员工及其共同居住人员健康监测，特别是有家庭成员从境外、中高风险地区返回的要第一时间报告。

五是加强重点场所疫情防控。严格落实学校食堂、宿舍、教室、图书馆、体育馆、实验室、公共卫生间等校内重点场所疫情防控要求，做好环境消杀、通风换气、卫生清洁等工作。

六是坚持多病共防和人、物、环境同防。防控春季常见多发传染性疾病，增加重点环境和高频接触物体表面消杀频次。

七是全面提升应急处置能力。健全完善学校突发新冠肺炎疫情应急处置预案，开展应急演练，确保应急预案能够随时启动。

八是加强疫情防控督促检查。强化底线思维和风险意识，加强疫情防控措施落实情况的监督检查，查漏洞、补短板，确保学校教育教学、考试活动、管理服务等各项工作的开展符合疫情防控规定。

一年之计在于春，春季开学是整个春季学期的关键环节，事关起好步、开好局。记者了解到，此前举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部有关部门负责人表示，为保证安全开学，各地各校严格按照高等学校、中小学校以及托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案，聚焦开学前、开学中、开学后三个阶段，做实做细各项工作，为安全开学打下了很好基础。

(责编：李依环、秦华)