原标题：中小学教师资格考试今举行 多地考试因疫情推迟

中新网北京3月12日电 今日，2022年上半年中小学教师资格考试(笔试)将开考，部分地区由于受到疫情的影响，推迟笔试。近些年来，随着教师规模不断扩大，教师待遇更有保障，教师职业的吸引力也在不断上升。

多地因疫情推迟教师资格考试

据此前各地发布的考试日程安排，2022年上半年中小学教师资格考试(笔试)将于月3月12日开考。

近日，由于受到疫情影响，多地宣布教资笔试推迟。如内蒙古、吉林、上海发布教资考试推迟公告，宣布原定于3月12日举行的教资笔试推迟，合并至2022年下半年中小学教资考试笔试一并组织实施。

此外，深圳、东莞、青岛、威海、淄博、晋城、连云港、廊坊、濮阳等地也发布教资笔试延迟公告，并宣布由于本次考试延期举行受到影响的考生，已通过的笔试科目成绩有效期自动延长半年，本次考试报名费将按原缴费渠道全额退回。

部分省份为因疫情无法参加考试的考生开通退费通道。如陕西发布通知称因疫情原因无法参加考试的考生，可按照规定提交退费申请。考试组织部门将按照流程，向教育部教育考试院进行退费、合格成绩延期申报等工作。

河北石家庄、陕西西安等地则由于受到疫情影响，调整部分考点。如石家庄发布通知称，因“石家庄市润德学校”考点实行闭环管理，已不能使用。请准考证考点名称为“石家庄市润德学校的考生重新打印《准考证》，并按新打印的《准考证》上的考点名称及地址参加考试。

石家庄教育考试院公告。

待遇更有保障 教师职业吸引力上升

近些年来，我国教师队伍不断扩大。据教育部2021年发布的数据，我国教师规模已经达到1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%。

与之对应的是，教师待遇的保障机制也在不断完善。国务院教育督导委员会办公室主任、教育部教育督导局局长田祖荫曾表示，全国2846个区县均正式承诺实现“不低于”目标，即义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。

当前，各地都在建立两大机制：第一个是义务教育教师工资经费保障长效机制，第二个是义务教育教师收入随当地公务员待遇调整的联动机制。

去年底，教育部公布《教师法(修订草案)(征求意见稿)》，面向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确公办中小学教师是国家公职人员，并且规定了，中小学、幼儿园教师的平均工资收入水平应当不低于或者高于当地公务员的平均工资收入水平。《征求意见稿》还提出，国家建立教师荣誉表彰制度，设立国家教师奖。

今年的政府工作报告也提出，全面落实义务教育教师工资待遇，加强乡村教师定向培养、在职培训与待遇保障。

“从大环境来看，教师的薪资待遇不断提高，国家在编制上也予以优先保障，未来教师职业的吸引力在不断增大，这是教资考试热度攀升的大背景。”华图教育研究院专家张晓静分析，近年来，国家提高了教师入职门槛，教师资格证成为编内外教师上岗的必要条件，这都是教资考试热度攀升的重要原因。(完)

(责编：郝孟佳、陈羽)