人民网北京3月5日电 （记者温璐、李依环）在全国第59个学雷锋纪念日来临之际，中国科协、教育部、共青团中央、中央文明办联合印发通知，共同开展高校大学生科技志愿服务工作，着力打造新时代高校大学生心怀大爱、无私奉献、助人为乐、服务社会的崭新形象。

通知明确，大学生科技志愿服务工作采取形式多样的活动方式开展。一是依托中国科协科技馆体系、全国科普教育基地、新时代文明实践中心（所、站）等机构，采取“馆校结对”模式，组织高校大学生科技志愿服务队开展科学家精神宣讲、公众引导服务、科普知识讲解、科普剧排演、科技展品设计研制等。二是协同新时代文明实践中心（所、站）开展科技志愿服务进乡村、青少年科技教育进学校、科技文化宣传进社区等活动。三是以多种多样的方式面向社会开展各类有特色的科技志愿服务活动，努力在科技为民、科普惠民方面发挥独特作用。

通知要求，大学生科技志愿服务工作重在搞好对接、讲求实效，各高校青年志愿者协会、科技志愿服务队等志愿服务组织与各场馆（基地、中心）对接，可采取“一馆一校”或者“一馆多校”的方式结对开展科技志愿服务工作。

据有关部门介绍，开展高校大学生科技志愿服务工作，有利于大学生深入了解国情，感知民情民意；弘扬科学家精神，涵养优良学风作风；心怀“国之大者”，积极为民服务；坚持学以致用，提高实践本领；有利于激励大学生积极投身科技志愿服务事业，在服务人民群众的实践中受教育、增才干、作贡献，用所学科学知识和专业技能，为助力乡村振兴、实现共同富裕、提升全民科学素质发挥应有作用。

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