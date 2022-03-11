人民网北京3月11日电 （记者何淼）中华职业教育社（以下简称中华职教社）总干事方乃纯今日上午应邀与全国政协常委、澳门科技大学校董会主席廖泽云博士、副校长唐嘉乐、副校长庞川、校董会秘书长陈季敏等进行了会谈。双方就当前我国教育事业发展，特别是职业教育高质量发展等相关议题展开了热烈讨论。

图为全国政协常委、澳门科技大学校董会主席廖泽云博士（左）向方乃纯总干事赠送学校纪念品。中华职教社供图

方乃纯指出，澳门科技大学建校20余年，学校发展迅速。澳科大致力于为社会培养各类应用技术型高质素人才，推行教研并重，注重办学特色，追求卓越品质，为澳门特别行政区的发展建设贡献了重要力量；真诚希望澳门科技大学能够发挥其沟通葡语国家的独特优势，积极引进先进的各方国际资源，助力职业教育高质量落地见效，中华职教社将发挥好自身的平台枢纽作用，更好地为广大职教社社员单位提供交流合作机会。

庞川教授简要介绍了澳门地区职业教育的发展概况，在介绍澳门科技大学的基本情况和办学发展方向时表示，希望借力于中华职教社的全国性平台深入加强与祖国各地院校机构的合作。

中华职教社副总干事付强一同参加会见，他衷心希望会见双方能进一步增进了解、深入交流，在职业教育相关领域开展更多务实合作。

(责编：温璐、秦华)