原标题：青年突击队“疫线”奋战

“您好，我是东城区疫情流调的工作人员……”3月19日凌晨3点多，几十名东城青年突击队队员仍坚守在岗位上，不停地拨打着电话。北京青年报记者昨日从东城区了解到，3月14日以来，东城青年突击队已持续奋战70多个小时，累计780余人次参与，完成近3000人的流调工作。

疫情就是命令。东城共青团第一时间吹响集结号，动员青年力量投身疫情防控，不到一小时便组建起东城抗疫青年突击队，全力以赴与时间赛跑，同时广泛号召青年志愿者参与到核酸检测、入户摸排等服务保障工作中，筑起疫情防控“青春防线”。

为了最大限度争取时间，东城团区委充分发挥各级团组织及区青年联合会、区志愿服务联合会的组织优势，持续凝聚防疫力量。短短几天时间，青年干部、青联委员、国企青年、青年社工等来自各行各业的青年纷纷凝聚到东城共青团的周围，投身疫情防控。东城青联委员们第一时间响应号召，亲身参与并组织带动更多社会领域青年一同助力这场战“疫”。东城区志愿服务联合会发布《东城区疫情防控志愿服务预备队招募令》，得到广泛热烈响应。截至目前，累计3800余人次志愿者参加疫情防控志愿服务，贡献志愿服务时长达3.2万余小时。

国家移民管理局北京边检总站的青年干部谢辉在看到朋友圈里的“招募令”后主动报名，加入流调工作队伍，自愿放弃周末休息，连续工作近10个小时。谢辉说，作为一名驻区中央单位的青年，有责任有义务为首都核心区疫情防控贡献力量。

“请问有人会俄语吗？”流调工作现场，一位突击队员看到流调名单中有一位俄罗斯籍人员，顿时犯了难。队员孔川平站了起来：“让我试试吧。”他是一名95后国企青年，也是一名党员，上学期间自学俄语并通过大学六级，又在工作后积极报名加入东城区青年突击队，参与各项急难险重的任务。孔川平发挥专长，熟练地用俄语与摸排对象交流，化解了工作现场的语言难题。

3月19日凌晨1点，东城团区委干部李小宇接到区疾控中心的电话：“紧急派单，有282人需要尽快进行流调。”“好，马上落实。”他第一时间在东城共青团青年突击队工作微信群中发布通知，不到10分钟，队员们全部到位。连续几天的奋战，队员们已形成24小时随时待命的工作常态。他们全力以赴，分秒必争，无论白天黑夜，只要任务下达，“收到！”的回复瞬间刷屏微信群。年轻的他们并肩走上“战场”，以过硬作风、专业素质在流调工作中发挥重要作用，为全区疫情防控贡献力量。

文/记者 蒋若静

(责编：李依环、熊旭)