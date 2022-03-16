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3.15晚会曝光！校园门口抽奖游戏横行专坑小学生

2022年03月16日08:50 | 来源：央视网
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原标题：3.15晚会曝光！校园门口抽奖游戏横行专坑小学生

　　记者发现在不少小学周边，有很多文具店、小卖店充斥着各种各样的抽奖游戏，其中有些奖品还是三无产品，打开后甚至有一股刺鼻的味道。这些抽奖游戏吸引这些缺乏自制力的孩子们一次又一次地掏钱抽奖。

　　记者对市面上常见的几款现金抽奖玩具，逐一进行了测试。一家小店的66枚金蛋里面，只有7个蛋设置了现金奖，5个一元钱，2个五元钱，中奖金额仅仅15元钱。这种金蛋还可以重复利用，中奖率和中奖额度完全由店家说了算。集邮这种玩法套路更深。记者花八十元钱购买了一整版共八十张奖券进行体验，拆开后，得到了320个卡通形象，但没有凑齐任何一个中奖组合，每一个组合都差一张。记者又体验了其他几款集邮抽奖玩具，得到的结果完全一样，中奖组合都只差一张。

　　这样的骗局，有些孩子在经过惨痛的教训后，已经摸清了其中的套路。但更多的孩子仍然深陷其中，难以自拔。在调查中，记者对很多沉迷抽奖游戏的孩子进行劝导，但几乎都无功而返，他们坚信幸运总有一天会到来，还称“赌一波单车变摩托”！

(责编：郝孟佳、温璐)

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