原标题：小小卡牌为何成为青少年“社交密码”

北京，家长带着孩子从卡牌连锁店广告前走过。光明图片/视觉中国

在北京一家玩具店内，家长在为孩子选购卡牌。本报记者 姚晓丹摄/光明图片

放学后，刚上小学一年级的男孩贝贝兴奋地把他的文件夹夹在胳膊下，匆匆来到小区，等待陆续放学回家的小朋友。每走过来一个小朋友，他都露出笑容，问：“换吗？”然后打开文件夹，那是满满的一本“奥特曼卡牌”，有各种各样的形态，有的是三维立体的，有的是透明闪亮的，有的是五彩斑斓的；有各种各样的“级别”，从“R”（英文单词Rare，指稀有）到“SR”（英文单词Super Rare，指超稀有）“SSR”（英文单词Superior Super Rare，指特级超稀有）等应有尽有。很快，不少小朋友加入他的行列，大家互相谈论着新出的卡牌，时而交换一张“同级别”的卡牌。

寒假结束后，小朋友们的压岁钱充裕了起来，手里卡牌的种类更多了。不少家长反映，卡牌甚至成为孩子们社交的必备工具。“开始以为这只是普通的玩具，没想到现在孩子越来越沉迷其中，除了买卡牌，还要搞‘对战’，在这方面的花费越来越多。”北京市朝阳区小学三年级学生家长刘锡告诉记者自己的苦恼。

奥特曼卡牌有多受欢迎？记者发现，这些卡牌是日本某知名影视剧的文化衍生品，卡牌上印有这部影视剧中的英雄和怪兽形象，并标注其武力值。2月27日，售卖卡牌的某公司刚刚攻城略地，在郑州开设华北地区第二家旗舰店。在论坛上，一张“稀有”卡牌能被叫出上万元到数十万元的价格，甚至有“专家”出教学视频，教家长学生通过“算法”买到高级别卡牌。

一张如扑克牌大小的卡片为何俘获了众多孩子的心？这种游戏沉迷有解吗？如何让青少年有良好、健康的收集爱好？记者走访了购买、收集卡牌的群体。

孩子：不断购买、不断重复、不断交换、不断丢弃

谁在买卡牌？记者走进一家卡牌旗舰店，店员介绍，这里有火影忍者、叶罗丽、小马宝莉、哈利波特等知名IP卡牌销售，但最火爆的还是奥特曼卡牌。这些卡牌的售价从几元到上千元不等。家长反映，价格越低的卡牌开出的“英雄”越少，几乎都是怪兽等“反面人物”。店员也表示，价格越高，英雄的级别、卡牌的级别、稀有卡牌的数量就越多。“最好的套装是当年的新年限量版，我们出完就绝版了，很有收藏价值。”店员小磊告诉记者，“现在市面上数万元一张的卡牌都是当年我们的限量版。”

同时，限量版采取了会员制的销售模式，有一定购买门槛。旗舰店会给会员发放购买券，凭券购买。店员表示，这是为了保证卡牌的“稀缺性”。

限制购买，勾起了孩子们“买到就是胜利”的胜负观；与此同时，这些卡牌在大量地重复印刷。一盒卡牌有30包，每包有8张卡，大部分家长和孩子一次购买一盒。打开包装，记者发现这240张卡里充满了重复的人物。由于不能单独购买想要的卡牌，很多孩子当场拆开盒子后就扔掉了一部分卡牌，造成了极大的浪费。旗舰店中放置有废卡回收桶，专门回收孩子丢弃的崭新卡牌。店员保证，由于防疫卫生考虑，这些丢掉的卡牌不会重新包装售卖。那么，这些重复卡牌的命运是刚被售卖就被扔掉了。这也是不少孩子相互交换卡牌的主要原因。

商家设计了一些概率算法，而中小学生很难精确计算出如何买到合适的卡牌，只能不断购买、不断重复、不断交换、不断丢弃。

卡牌吸引青少年的原因还有一点，店员小磊告诉记者，卡牌分为收藏型和对战型两种。收藏型卡牌主要展示的是英雄人物的“级别”高低，对战型则是从虚拟走向现实，每盒对战型卡牌都标注着“英雄对决”的字样，打开后有两包卡和一张“战区地图”组成，地图上还密密麻麻印有对战规则。店员解释：“基本的原则就是‘比大小’，比英雄人物技能强弱。”旗舰店有十几张对战桌，店员告诉记者，每周会有老师现场教学，每月还会组织现场对战，孩子们热情很高。“大多数是男孩子，从四五岁到十几岁都有，几乎场场爆满。”

旗舰店内滚动播放着由明星家庭代言的广告，墙壁上有大大的光柱组成“你可以相信光”，还有英雄们的等身模型，非常吸引孩子们的眼球。

家长：从“不反对”到“有隐忧”

有多少孩子沉迷卡牌？记者随机在某小学放学的时候做了一个统计，三年级某班男生或多或少都在玩。“没有人不玩，只是沉浸程度不一样。”跟班老师告诉记者。

然而，今天的中小学生家长，在自己是中小学生的时候，也曾经收集过大大小小的卡牌，有某干脆面的“水浒卡”、某品牌“三国卡”，甚至某些影视明星的周边卡片。他们也曾彼此交换，也曾爱惜地小心收藏。因此，当今天的小学生沉迷卡牌的时候，不少家长对此心态“有些矛盾”。

“我心中又理解，又隐隐有些担心。当年我也曾为了‘水浒卡’买过很多干脆面，为了收集一张‘宋江’绞尽脑汁。但是今天，当孩子被卡牌紧紧绑定的时候，我觉得有些不对。我们当时只是为了集齐一整套卡片，今天的孩子小的时候集卡，大一点了会参与对战，再长大还有Cosplay（角色扮演）等活动，这样的‘用户黏性’让我对此很发愁。”北京市海淀区小学二年级家长李远霞告诉记者。

李远霞的矛盾来自两方面，一方面担心孩子过度沉迷，另一方面又担心这是孩子中间的“亚文化”，是属于他们的“交流密码”，一旦“切断”也许对孩子心理健康不利。

记者在采访中了解到，李远霞的经历代表了大多数家长的心情。由于自己的童年经历，刚开始，家长们对孩子集卡的态度都是“不反对”甚至“乐见其成”的，只把卡牌当作一种普通的玩具或者是普通的收藏。他们和孩子一样，并没有做过深入的研究就“一头扎了进去”，直到发现孩子的“黏性”越来越强，才如梦方醒。李远霞介绍，她身边的家长中，有人会一气之下剪碎孩子的卡牌、没收孩子的卡牌，但是在孩子考出理想的成绩后，又忍不住买孩子最喜欢的卡牌作为奖励。

“每一盒卡牌背后都有‘合理消费，切勿沉迷’的字样，但是它们的每一个规则都精准地射中孩子的心，无论是社交属性还是对战属性，都如此让人沉迷，孩子们怎能不上瘾呢？”李远霞告诉记者。

老师：宜疏不宜堵

青岛启元学校专职心理教师郭凤告诉记者，儿童沉迷卡牌游戏的原因是多方面的。“首先，商家有针对性的商业销售行为满足了儿童的心理发展需求，导致他们在面对卡牌游戏的时候防不胜防。其次，家长对孩子观看的‘媒体’内容或使用的游戏工具缺少了解和筛选，导致盲目‘入坑’。再次，一些家长没有重视早期对孩子的高质量陪伴，没有建立起健康的亲子关系。最后，当家长发现卡牌游戏对孩子的不利影响难以控制的时候，往往采取‘一刀切’的方式让儿童‘戒断’，这容易导致亲子冲突和儿童的逆反心理。”郭凤说。

北京市海淀区某中学初一班主任教师李晓同样认为，这种集卡游戏风靡的原因很多。“亲子关系在一定程度上会影响孩子是否沉迷于某一种游戏，但是产生沉迷是多种因素共同作用的结果，和孩子们的年龄段、所在班级和学校的风气都有关系。”李晓告诉记者。

如何避免卡牌沉迷，让孩子养成健康的兴趣爱好，对一些不良的爱好有鉴别能力？郭凤认为：“从儿童成长的早期，家长就要注意对他们观看的内容和玩具游戏进行筛选。数据显示，5岁以下的儿童最喜欢色彩鲜艳的、剧情简单直白的动画作品。家长要做好筛选，避免一些简单粗暴的情节成为孩子早期的‘精神食粮’。同时，要重视亲子关系的质量，越是玩一些创意性的玩具时，越要和孩子做好沟通，走进孩子的精神世界，让他们感受到父母对自己的陪伴和关注。此外，对孩子的消费行为要建立规则意识。一些孩子的父母不让他们玩卡牌，他们就偷偷让爷爷奶奶买卡牌。家长们可以通过家庭会议的方式，让每一个家庭成员都谈谈自己对消费的看法，这样久而久之，孩子的观念也会有变化，也会建立起健康的消费观念，对于卡牌规则中重复浪费的部分产生怀疑。当然，家长一旦发现和孩子在游戏方面的观念有明显冲突，一定要停下来及时修复，不能一味地埋怨，更不能一刀切，宜疏不宜堵。”

李晓认为，在处理“沉迷与否”的过程中必然会产生矛盾，家长的原则是要“柔性处理”而不能“刚性处理”。“家长在教育培养孩子的过程中要用巧劲儿，而不是使蛮力，否则就会欲速则不达。而随着孩子年龄的增加、独立性的增强，家长会有越来越多的无力感和挫败感。”

记者在采访中了解到，无论是家长还是老师，都希望在相关法律法规上对这类游戏设置相应准入制度。某“潮玩”公司法律顾问王晶告诉记者，目前除了购买相应影视作品的制作版权外，在市场准入方面没有更多相关规定。有老师提出，希望这类游戏能参照网络游戏中针对儿童的相关规定执行。（记者 姚晓丹）

(责编：温璐、郝孟佳)