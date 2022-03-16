原标题：多所高校暂缓返校 加强校园疫情防控管理

近日，全国多地疫情防控形势严峻复杂，多所高校宣布暂缓返校，实行线上教学。对于已返校的学校，加强校园疫情防控管理，实行出入校“审批制”，并安排在校师生员工进行核酸检测。

对外经济贸易大学、北京邮电大学、中央戏剧学院、首都经济贸易大学、北京联合大学等多所北京高校发布通知，调整春季学期学生返校安排，暂缓集中返校并继续实行线上教学，具体恢复线下授课时间及返校安排将根据疫情形势另行通知。清华大学加强校园疫情防控管理，实行学生进出校“审批制”，并定期对在校学生安排核酸检测抽检，收到通知72小时内未完成者紫荆码将被置红，并在提交核酸检测阴性结果后调整为绿码。北京大学发布通知，对7日内返京的已返校学生、频繁出入校毕业年级学生两部分群体开展免费核酸筛查，核酸筛查人员范围和频率将根据疫情形势和上级要求动态调整。

近日，上海多所高校纷纷发布最新疫情防控消息，从常态化疫情防控管理转为准封闭管理或封闭管理。例如，复旦大学于3月13日20:00启动校园准封闭管理，在校师生不离校。在校师生按要求开展核酸检测，校园以单独校门区域为单位，实施相对封闭管理，师生不跨区域流动，校区间班车暂停运行。自2022年3月13日下午1:00起，华东师范大学普陀校区、闵行校区同时启动闭环管理，人员只进不出，不进行跨校区流动，外校人员不得来校。两校区将视情况关闭部分校门，并暂停通勤校车。

3月13日，武汉大学发布通知，要求樱花开放期间，学校教学科研、师生生活和疫情防控统筹推进，校园继续实行严格封控管理，不对社会公众开放。校园核心区自3月15日起开始封控，解除封控时间根据疫情防控要求和花期情况确定。同一天，杭州电子科技大学发布通知倡导师生非必要不离杭，严格校外人员进校审批管理。坚持“校外人员非必要不进校”，原则上不邀请14天内有中高风险地区所在设区市（不含杭州）旅居史的人员进入校园，继续从严管控校园聚集性活动，按照“非必要不召开”“能线上不线下”的原则，减少各类会议、活动。

广东深圳、东莞两地连日来出现多例新冠肺炎本土确诊病例，两地高校也发布了更为严格的防疫措施。深圳技术大学提出校园实行全封闭管理，已在校内的所有师生员工不离校，校内师生员工核酸检测“一天一检”。深圳大学要求学校保持“不进不出”，特殊情况需经过部门审批方得离校，而此前已经审批离校人员，则须严格遵守社区防控政策，保持居家，非必要不外出，核酸每日一检。广东科技学院决定从3月14日起实施封闭式管理，教师居家线上教学，学生在宿舍上网课。东莞城市学院禁止校外无关人员进校，校内人员原则上不进不出。

(责编：郝孟佳、温璐)