原标题：从学生营养午餐看见西藏教育之变

三月的西藏高原迎来各大中小学校的开学季。与往常不同，拉萨城区的6所小学迎来了营养午餐集中供应，这项教育民生工程自2020年便已筹划。

图为3月11日，西藏自治区拉萨市城关区净土拉萨中央厨房配餐车间内，工作人员正在为学生集中配餐。 中新社记者 贡嘎来松 摄

此行采访，记者跟随工作人员探访了距离市中心不远的中央厨房的生产流程。查看质检报告、验收食材，菜品加工、饭菜装盒打包上车，一切井然有序。12000份饭菜，经过了数小时的加工。约中午12时，餐车陆续发往各个学校。

约20分钟，记者跟随餐车来到拉萨市第三小学。轮值家长已提前在学校等候，协助分发营养午餐，还负责看护学生、回收饭盒等等。

图为3月11日，西藏自治区拉萨市城关区第三小学的学生食用营养午餐。 中新社记者 贡嘎来松 摄

饭盒上桌，里面三荤一素：萝卜炖牛肉、土豆烧肉、素炒莲花白。学生们兴奋当天又有不一样的菜，也有学生更回味前一天中午的鸡腿。

净土拉萨中央厨房相关负责人叶涛介绍，厨房已经制定了3月的菜谱，每天中午的菜谱均不一样。既保证饭菜营养均衡，也照顾到学生们的不同口味。

米玛次仁是拉萨市第三小学的学生家长，他说：“我和爱人都是上班族，中午接孩子回家吃饭时间紧张，集中供餐解决了我们很大问题，孩子读一年级，上学期每天接回家吃饭，时间紧张。”

他还说：“两荤一素的菜谱基本满足了学生营养均衡，有家长轮值照顾看守，孩子们就不会像在家里任性挑食。”

米玛次仁也坦言顾虑，希望提供一个随时去厨房监督的机制，也希望厨房能够照顾到藏民族部分人不吃鱼的禁忌。

对此，叶涛也表示，同类营养的很多菜可以替代鱼，也考虑到低龄学生饮食安全问题这些不在供应范围内。

图为3月11日，西藏自治区拉萨市城关区净土拉萨中央厨房内，厨师们在烹饪学生营养午餐。 中新社记者 贡嘎来松 摄

城关区是拉萨市区的核心区，辖区有8所中学、17所小学、公办民办幼儿园校区97个，绝大多数配有学生食堂。城关区教育局副局长王锐表示，集中供应营养午餐的6所学校基本在拉萨主城区，用地紧张是制约这些学校食堂建设的主要原因。为更好地落实西藏“三包”(包吃、包住、包学习费用)政策，同时减轻家长接送孩子吃饭的负担，从2020年便开始筹划建设中央厨房。目前，每日为学生正常供应约12000份营养午餐。

他说，营养午餐加强了“家校”合作，学生家长轮流协助学校分发午餐，照顾学生就餐的同时也能监督安全卫生情况。此前组织了各学校相关负责人前往厨房了解情况，后期也将不定时组织家长代表参观监督。

另外，净土拉萨中央厨房视频监控系统也将接入质监部门，接受监督。

学生营养午餐供应仅是西藏教育发展的缩影。在大多数人看来，营养午餐也是教育均衡优质发展的具体表现。

自1985年，西藏便实行了“三包”政策。过去30余年，至少18次提高教育“三包”经费标准。2012年，西藏在全国率先实现15年公费教育，涵盖从学前教育到高中阶段。西藏还筹措设立了教育资助措施40项，建立了从学前教育到高等教育阶段的学生资助体系，资助范围实现各学段全覆盖、公办民办全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖。教育信息化不断发展，“互联网+教育”基本覆盖西藏中小学，师资队伍愈来愈健全。(记者 赵朗)

(责编：温璐、吴楠)