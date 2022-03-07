原标题：天气突变机智应对 共舞墩墩观众打Call

国家高山滑雪中心交通志愿者温晓梅协助法国残奥队队员乘车

阪泉综合服务中心赛事服务志愿者王浩指引乘客上下车

阪泉综合服务中心VCC领域志愿者侯滔和何世琦在值守电台

早在2020年12月10日，北京化工大学“青春北化”微信号上就发了冬奥会志愿者招募信息，标志着冬奥会大规模筹备工作启动。从3000余名报名志愿者中“海选”123人的志愿者招募，到全方位立体化的培训，再到冬奥会赛事服务阶段的具体落实执行……至冬奥会结束，北化123名志愿者累计上岗服务冬奥会27552小时，获得了多方认可。作为“北京名片”，北化的志愿者与“冰墩墩”斗舞的视频总阅读量逼近7000万，并登上了冬奥会闭幕式，充分展示了大学生志愿者的热爱奉献、朝气蓬勃的精气神儿。

成绩的背后是多方的努力，一份经过多方研讨、多次更改的《北京化工大学保障北京2022年冬奥会和冬残奥会志愿服务实施方案》显示，冬奥会、冬残奥会志愿者工作，由党办、校办、组织部、宣传部、教务处、学生工作部、研工部、北区办、监察办、保卫处、人事处、财务处、后勤保障部、后勤服务集团、防控办、心理健康教育与咨询中心、校团委等多部门参与，共同设计、策划完成了志愿者招募、培训以及赛事服务的全过程。在冬残奥会期间，其中的76名志愿者将继续在延庆赛区提供服务。

从3000余名同学中选出123名志愿者

2020年12月10日，“青春北化”微信号的冬奥会招募信息在北化学生中广泛转发讨论。“需确定2022年2月至4月，确保能够全程参与志愿服务的培训及相关活动；具备志愿服务岗位所需要的基础知识和基本技能；能使用英语进行交流；有大型赛会志愿服务或学生组织工作经历的优先考虑录用……”

尽管有不少“门槛”，但学生们报名的热情仍然很高。在报名截止时，学校累计收到超过3000余名学生的申请，而按照冬奥组委的计划，北化最终需要招募123志愿者，服务于延庆赛区国家高山滑雪中心、阪泉综合服务中心、延庆交通枢纽等场所。

那么如何从中选出适合的志愿者呢？“考虑到志愿服务的特点，比如需要服务外国代表团，志愿者英语要好；比如服务场所寒冷、服务时间长，需要志愿者身体素质好、体能好。为此，除了在思想素质过硬等指标的基础上，学校多部门经过协商也增加了英语和体能测试作为筛选标准，通过英语考试和体能测试才能入选志愿者。”北化校团委尹一林介绍说。最终经过体能测试、英语测试、校级面试、场馆面试等环节，123名志愿者脱颖而出，其中包括3名在岗教师，6名兼职教师。

全校范围内传播“冰雪文化”

北化的志愿者们分布在多个岗位，其中包括47名国家高山滑雪中心志愿者，服务工作包括赛事服务、赞助企业服务、物流服务、交通服务等；54名阪泉综合服务中心志愿者，服务工作包括赛事服务、交通服务等；另外还有22名延庆交通设施志愿者，服务于延庆交通枢纽。同时，北化还有120名城市志愿者参与冬奥会和冬残奥会开闭幕式的相关交通志愿服务过程。

为了让志愿者熟悉冬奥会和冬残奥会，掌握志愿服务的基本技能，在冬奥组委培训基础上，北化也开展了多次培训，具体培训内容包括冬奥相关通识知识培训、场馆知识培训以及岗位常识培训。此外，应急救援、疫情防控、心理疏导等相关领域的必备知识也在培训体系内，让志愿者在服务时更加游刃有余。不仅如此，为了让冬奥会、冬残奥会深入人心，学校多部门联合在全校范围内传播奥运精神及冰雪文化。

校团委书记解静介绍，在2021年北化曾邀请到冬奥组委工作人员、社区工作人员、企业人员、退伍军人、残奥会冠军、青少年等各行各业的宣讲员，以不同角度在八达岭军训基地向全校2021级军训师生及冬奥和冬残奥会志愿者候选人近4000人进行宣讲；同时还持续开展了竞技冰雪活动，包括冰蹴球、冰壶、冰球射门等项目，通过专业教练的指导，让学生亲自进行竞技项目体验；学校还在体育馆专门放置了冬奥体验设备，包括旱地冰壶、冰球射门等，供全校师生预约体验，近100个班级，3000余名同学进行了体验学习。同时，在去年12月份，学校多部门还组织举办了首届冰雪文化节育人成果展，探索开展冰雪文化育人工作。展览包括主题景观展区、文创作品展区、艺术冰雕展区三个展区，主要展示各类师生自主设计创作的冬奥主题作品，包括微景观、主题雪糕、掐丝珐琅等，同学们在展览中探索美、追求美，深刻领略传播奥运精神及冰雪文化。

师生同吃同住 共同完成冬奥会冬残奥会服务

1月23日起，北化的师生志愿者们分批入住延庆志愿者驻地，开始了冬奥会以及冬残奥会服务。老师和学生们共同进行志愿服务也是一大特色。比如北化经管学院的团委书记张宇等9名专兼职老师同全体志愿者分布在国家高山滑雪中心、阪泉综合服务中心、延庆交通枢纽等服务场所，与学生同吃同住同服务。“每天我们要收集全体志愿者工作和生活情况，根据志愿者需求一对一精准提供指导，确保全体志愿者以饱满的精神状态投入工作。”国际学院团委书记宋威豪介绍。

在冬奥会以及冬残奥会阶段，张宇任国家高山滑雪中心赛事服务主管，负责和场馆对接，做好志愿者服务工作。国家高山滑雪中心海拔高，“大风”是个关键词，在冬奥会期间，有两场因遇到恶劣天气反复变动比赛日程，甚至取消比赛。

据张宇介绍，虽然比赛因为大风天气取消，但实际上这种通知是突发的，百余名观众已经到达了场馆。因场馆看台处于户外，体感温度平均在零下20多摄氏度，2月19日体感温度甚至达到了零下34摄氏度，观众都冻得瑟瑟发抖。“这时候需要我和场馆密切沟通，配合场馆启动应急预案，带领学生志愿者共同做好观众服务工作，如带领观众做热身操、去取暖区取暖等。”张宇说。

北化志愿者的热情服务给各国运动员、观众留下了深刻印象，成为了冬奥会中一张闪亮的青春名片，其中2月10日北化志愿者徐天然与冰墩墩斗舞视频记录了志愿者热情服务观众的场景，随后走红网络，被数十家媒体报道，全网阅读量逼近7000万。这段短视频也出现在冬奥会闭幕式上，充分展现了北化志愿者的风采。(记者 刘洋)

(责编：温璐、吴楠)