人民网北京3月15日电 （记者孙竞、李依环）为应对近期突发的新冠肺炎疫情，吉林大学日前全面施行校园封闭管理。3月14日，吉大校园内，一张保洁阿姨化身“大力士超人”的照片刷屏了网络，感动了无数人。

照片中，保洁阿姨身着蓝色防护服，从背后单手拖拽起庞大的垃圾编织袋，努力向前行走。空无一人的楼道里，只有阿姨瘦小单薄的背影。

刘淑贤在宿舍区拖拽庞大的垃圾袋。吉林大学供图

记者今天从吉林大学了解到，照片中的保洁阿姨叫刘淑贤，今年62岁，是吉林大学中心校区南苑四公寓的一名保洁员，也是这栋宿舍楼保洁队中最年长的一位。两年前，花甲之年的刘淑贤来到吉大当保洁员。疫情期间，她住在学校，负责清理南苑四公寓。

“这个楼里的孩子多数我都认得，孩子们也总找我聊天。现在全民抗击疫情，我更要对这些孩子们好。他们就像我的孙子孙女一样，像我的家人一样。特殊时期，孩子们的父母不在身边，我得照顾好他们。”刘淑贤说。

1个袋子装20多斤餐盒，6个袋子装进一个大编织袋，重量就有100多斤……刘淑贤笑着说，这个大垃圾袋大能装下三个她自己。像这样的垃圾袋，她一天能拖四次，垃圾满了就捡。

谈起那张“大力士”照片时，刘淑贤表示：“也挺沉，但一拖起来就有力量了，拖多少垃圾我也没觉得累，我也不知道哪里来的这鼓劲儿，从六楼到一楼，没歇着，一阶一阶往下拖，一直拖到外面。”

最近一段时间，刘淑贤早上5点多就起来干活。学生们在宿舍穿拖鞋，她怕喷洒消杀液后孩子们滑倒，都是赶在他们起床前把地拖干。她说，作为一名普通的保洁员，即便在这样一个平凡的岗位上，也要站好这班岗。

“我现在身体还行，计划再干两年，到64岁，把这届孩子们送毕业。”刘淑贤说。

(责编：李依环、秦华)