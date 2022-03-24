原标题：耕海踏浪“燃灯者” 教书育人“大先生”

【追思】

“是什么力量支撑您一辈子都这么勤奋努力？”一个青年学生在下班路上追着他问。

“一个人生下来，就得到前人知识的恩惠，是负了前人债的，所以要有还债的意识、回报社会的意识。何况我们还是科研工作者，应该有更高的境界，应该像居里夫人那样，无私地奉献自己。”他回答。

这个被追问的“他”，就是物理海洋学家、教育家、中国海浪研究的“燃灯者”和物理海洋学的奠基人之一、中国科学院院士、中国海洋大学教授文圣常。

谆谆教诲犹在耳畔，先生却已永远离开。3月20日，文圣常在山东青岛逝世，享年101岁。

迎风破浪，向海而行

1921年11月，文圣常出生于河南光山县砖桥镇，在颠沛流离中度过了中学时代。国家贫弱、民族危亡让他痛心不已，也激发了他强烈的爱国之情和救国之志。

1944年文圣常从武汉大学毕业，1946年他被选派赴美国航空机械学校进修。从上海坐船去美国，这是他第一次看到大海，也切身感受到海浪的巨大威力。他想，如果能把这些能量利用起来，一定是件非常有意义的工作。这个偶然间萌发的灵感，指引着他在随后的人生之路上迎风破浪、向海而行。

在美国进修期间，文圣常边查阅海洋资料，边结合机械工程学科所长，思考开发利用海浪能量的方法。回国后，文圣常来到重庆西南工业专科学校任教。教学之余，他结合自己的动力机械知识，设计出一种简单的利用海浪能量的动力装置，并在嘉陵江畔、北戴河海边、青岛汇泉湾进行试验。依托试验，文圣常撰写了《利用海洋动力的一个建议》，并于1953年在《机械工程学报》上刊发。迄今所知，这是我国学者最早进行海浪能量利用的试验。

为获得真实的海洋实验条件，文圣常希望到大海边进行海浪研究的想法越发强烈。1953年10月，在当时位于青岛的山东大学海洋系（中国海洋大学前身）主任、中国著名物理海洋学家赫崇本教授的盛邀之下，文圣常得偿所愿，进入山东大学海洋学系工作。

从此，由当时的山东大学、山东海洋学院到青岛海洋大学再到现在的中国海洋大学，文圣常在这里工作了69年，也在这里谱写了他耕海踏浪的人生篇章。

浩海求索，谋海济国

来到青岛工作之后，文圣常全身心投入到海洋科教工作中。受困于当时落后的经济环境，学校的图书资料、科研团队、仪器设备皆匮乏，加之海洋科研特有的不稳定性、复杂性与危险性，使得开展海浪研究举步维艰。但文圣常顶住了压力，并在海浪研究领域崭露头角。

从海浪谱着手，文圣常创新性提出“普遍风浪谱”和“涌浪谱”，在学界产生强烈反响。其后，他又导出了风浪频谱和方向谱，并在港口工程技术规范方面提出了适合中国海域特点的施工标准。

从“普遍风浪谱”“涌浪谱”的问世，到适合中国海域特点的海浪计算及预报方法的创新，再到“七五”“八五”国家科技攻关项目的组织实施，新型混合型海浪数值模式的提出……文圣常取得了一系列重大创新成果，在丰富我国海浪研究体系、服务经济社会发展的同时，也让西方发达国家学者刮目相看。

日本海洋学家鸟羽良明教授称赞文圣常的研究成果是“东方思想体系的结晶”。他的《海浪原理》是世界第一本海浪理论专著，他和同事合著的《海浪理论与计算原理》被誉为经典之作，赢得了“世界五大海浪专著有其二”的赞誉。

文圣常对海洋学科建设和学校发展作出了重要贡献，1984年，他被任命为山东海洋学院院长，1993年，当选为中国科学院院士，这也是中国海洋大学发展史上第一位院士。

先生之风，山高水长

文圣常的一生大部分时间都在教书育人，特别是到青岛后，更是为国家培养了大批优秀海洋人才，是名副其实的“大先生”。

在他培养的学生中，既有中国海洋学界第一位在国内获得博士学位的孙孚教授，也有卡尔·古斯塔夫·罗斯贝奖章获得者、美国夏威夷大学教授王斌，可谓桃李满天下。

2000年9月，当年的何梁何利基金奖评选结果揭晓，文圣常获得科学与进步奖，奖金20万元港币。他将其中的10万元捐给海大，设立奖学金。学校建议以资助者名字命名，但文圣常坚辞不就，最后定名为“文苑奖学金”。

在数十年的从教生涯中，文圣常牢记教书育人的使命，成为深受学生敬仰与爱戴的品行之师、学问之师。鉴于此，党和政府授予他全国教育系统劳动模范、全国“五一劳动奖章”、“终身奉献海洋”纪念奖章等诸多荣誉称号和奖励。2014年，中国教育家年会暨“中国好教育”盛典授予他“烛光奖”，寓意在育人的道路上，他如同一支长燃不熄的红烛，映照着浩瀚的海洋和莘莘学子。

“我为党、为人民有效工作的时间越来越少了。我要珍惜余下的时间，决心将有生之年奉献给党和人民的事业。”这是文圣常在入党申请书中写下的铿锵誓言，也必将激励和指引着一代又一代的海洋人不忘初心，扬帆远航！

（本报记者 刘艳杰 本报通讯员 李华昌 冯文波）

(责编：郝孟佳、熊旭)