原标题：北京东城加强学生和家长核酸检测 社区设立临时医疗点

北京市东城区正开展重点人群核酸检测，特别是学校学生和家长核酸检测，坚持人、物、环境同检，加强健康监测，加密核酸检测频次，严格落实校外培训机构暂停线下培训的要求。3月15日，对20%的在校学生再次进行核酸检测，共检测12887人，结果全部为阴性。对和平里街道开展全员核酸检测，累计检测57942人，结果全部阴性。

这是北京市东城区副区长刘俊彩在16日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍的。

她表示，东城区又新增5例感染者，东城区继续从严从快从细落实各项防控措施，处置和平里四小(东校区)疫情。加快流调速度，迅速锁定密接、次密接等各类风险人员，落实封控、隔离观察、核酸检测等措施，严防疫情外溢。

——严格落实分级精准管控。封控区范围是北至民旺北胡同、南至民旺南胡同、西至和平里东街、东至朝阳区边界，以及东城区交林夹道1号楼，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。采取停业、居民居家隔离，人员及公共环境核酸检测等措施，完成所有人员的核酸排查，密接、次密接、高风险人群全部落位，并完成终末消毒。管控区范围是北至和平里南街、南至民旺北胡同、西至和平里东街、东至朝阳区边界，北至民旺南胡同、南至滨河路、西至和平里东街、东至老干部活动中心西墙，以及交林夹道小区，实行“人不出区、严禁聚集”。采取停业、人员居家观察，人员、环境核酸检测等措施。防范区范围是东至和平里东街、西至和平里西街、北至和平里南街、南至滨河路。

——开展重点人群核酸检测。加强重点人群特别是学校学生和家长核酸检测，坚持人、物、环境同检，加强健康监测，加密核酸检测频次，严格落实校外培训机构暂停线下培训的要求。

3月15日，对20%的在校学生再次进行核酸检测，共检测12887人，结果全部为阴性。对和平里街道开展全员核酸检测，累计检测57942人，结果全部阴性。

——做好北京市第六医院管控。第六医院门诊楼立即停诊，封闭管理。对医院所有人员及环境核酸检测。在门诊楼门口张贴停诊通知，并做好患者安抚工作。

——积极做好封控小区服务保障。切实做好生活和物资保障工作，确保封控区、管控区居民正常生活。及时联系周边超市，配备志愿者，保障小区居民日常生活用品的及时配送，为居民提供暖心服务。卫健部门和属地加强医护力量配备和对接，确保特殊人群医疗服务需求均能得到及时有效保障服务，加强人文关怀。

刘俊彩表示，下一步，东城区将继续做好转运工作，加快流调排查，精准划定排查范围。同时，做好封控小区居民的医疗救治保障工作。在社区设立临时医疗点，派驻医务人员，及时为封控小区内的居民解决医疗需求。建立医院就诊绿色通道，协调医疗机构，闭环转移患者到医院进行诊治。(记者 杜燕)

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