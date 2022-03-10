原标题：进一步加强优化基础科学研究

【连线代表委员·科技创新】

今年政府工作报告提出，实施基础研究十年规划，加强长期稳定支持。中国科学院院士、上海交通大学常务副校长丁奎岭委员认为，基础研究是科技创新的源头，要建设科技强国，提升科技创新能力，必须打牢基础研究这个根基。

针对当下科研领域资源分散、协作困难、投入不足、人才短缺等问题，丁奎岭委员建议，从“有”“稳”“兴”三个方面进行改善，进一步加强与优化高水平研究型大学的基础研究。

丁奎岭委员表示：“有”，即加强高水平研究型大学有组织的科研，综合利用政策、资源和评价等方式，整合力量，协同各类主体，打破学科边界，深化学科交叉，产出重大、前沿科学突破；“稳”，即对高水平研究型大学投入要稳定，加大中央财政的支持力度，既稳投入也稳增长，加强前沿科学中心建设，特别是在建设初期保持一定时间的稳定支持，让一批高水平基础研究队伍能够真正坐得住、沉得下、稳得住；“兴”，即加快建设高水平人才队伍，高校尤其是高水平研究型大学要建设一批基础学科培养基地，制定实施基础研究人才专项，建立交叉学科发展引导机制，把科技创新与人才培养、学科建设有效结合起来，提升服务国家重大战略的后备力量。（记者 曹继军 颜维琦）

(责编：温璐、吴楠)