记者孙竞

2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话。三年来，全国各地教育部门和学校，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，持续深化思政课改革创新，大力加强思政课教师队伍建设，探寻提高思政课吸引力的根本路径，取得了突出成绩。日前，人民网教育频道策划推出“学校思想政治理论课教师座谈会召开三周年系列报道”。

2021年3月6日，习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时强调：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。”

近年来，中国石油大学（北京）紧密围绕立德树人根本任务，充分利用各方育人资源，深挖思政育人元素，将思政小课堂同社会大课堂有机结合，促进思政教育与现实紧密结合、与实践充分互动、与时代同频共振，不断提升大思政课铸魂育人实效。

擦亮“红色”底色

中石大将擦亮“红色”底色作为大思政课的鲜明导向，用红色资源赓续血脉，用党的光荣传统凝聚力量，不断增强思政育人的深度与厚度。

“这本《共产党宣言》是在战火中代代传承，在血与火中走来的一本革命文献，它的保存和传播本身就是一曲传承信仰的颂歌。”在党课上，85岁高龄的余世诚教授向师生们分享自己寻找《共产党宣言》首译本的故事。

2021年5月，学校组织200余名师生赴国家大剧院观摩原创歌剧《方志敏》，学习革命先辈为革命事业不懈奋斗的先进事迹。当年9月，学校又组织师生1500余人赴中国共产党历史展览馆参观学习，全面回顾党团结带领人民走过的光辉历程。

举办“信仰的力量”红色家书主题展，组织“旗帜飘扬，青春向党”主题升旗仪式，开展建党100周年“颂歌献给党”师生合唱周等……中石大着力打造“红色”醇厚、“油味”浓郁的“大思政课”。

用好“活”的现实

中石大坚持突出思政教育的实践导向，注重从时代热点中挖掘思政素材，将新鲜的时政教育融入其中，让思政教育“活色生香”，富有鲜度和温度。

“作为共产党员和人民警察，守护人民群众的生命安全是责无旁贷的，把党和人民利益放在第一位的初心和使命，使我们一直坚守岗位，冲锋在前。”2020年3月21日，在学校物探18-1班与中国地质大学（武汉）自动化类专业班级联合开展的“共抗疫情，爱国力行”主题“云班会”上，武汉市公安局江岸分局劳动街派出所所长王晖这样与同学们分享了战 “疫”故事和爱国情怀，并勉励大学生坚定信念、不怕吃苦，努力成为国之栋梁。

在中石大，抗击疫情斗争的经验成为推进深化思政教育的生动教材。学校印发通知要求全体任课教师“加强课程思政，上好开学第一课”。校领导为学生讲授战“疫”思政课，传递信心、关怀与责任。学校还举办“战‘疫’有我——大学生思想政治理论课微课、微视频大赛”，弘扬伟大抗疫精神，增强学生对思政课的获得感。

2019年10月1日，1032名中石大师生踏着《社会主义好》的欢快旋律走过天安门广场，生动表达了热爱党、热爱祖国、热爱人民的真挚情感。2021年7月1日，在庆祝中国共产党成立100周年大会上，中石大260名师生组成的庆祝中国共产党成立100周年文艺演出合唱团和160名师生组成的志愿者服务团，圆满完成庆祝大会的各项演出及服务保障工作，为这一历史性时刻贡献了青春力量。

在今年的冬奥会上，267名师生参与到冬奥志愿服务工作，在冬奥会“大思政课”的课堂上锻炼成长。

凝聚强大合力

中石大积极拓载体、建平台，注重丰富“大思政课”的内容、途径、载体，有效凝聚学校、企业、社会协同育人的强大合力，不断增强思政育人的宽度和效度。

“锦绣河山美如画，祖国建设跨骏马，我当个石油工人多荣耀，头戴铝盔走天涯……”2021年12月，男高音歌唱家王永桦教授为学校师生带来了名为《大庆精神 铁人精神的音乐表达》的艺术公开课，同时也拉开了学校风华网络公开课的第一幕。

今年3月6日，风华网络公开课采用“线上+线下”形式推出“能源强国·能源报国”特别系列第一讲，中国工程院院士、学校副校长李根生教授与师生面对面，以“推动绿色低碳成为高质量发展的底色”为题，开展讲座，吸引 10 万余人线上观看。

记者了解到，风华网络公开课是中石大“风华”系列文化品牌活动之一，是学校围绕立德树人根本任务，立足新时代、新技术，针对不同网络平台、网络社群的特点，为探索师生易于接受、喜闻乐见的鲜活载体，着力打造的网络育人新阵地。

新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。学校近期启动“新竹工程”，来自不同学科专业资深教学名师结对指导扶持思政课青年教师，为青年教师导教、导学、导科研，思政课程和课程思政互鉴交流有了新渠道。中国石油大学（北京）党委书记陈峰表示，思政课是引导青年学生成长成材的关键“灯塔”。办好思政课，要让思政课堂“亮”起来、“活”起来、“暖”起来。面向未来，学校把思想政治工作融入德智体美劳大教育体系、贯通教学科研管理服务各环节全过程，着力建设完善“大思政课”格局，进一步提升新时代思想政治工作质量和育人实效。

(责编：李依环、秦华)