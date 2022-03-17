人民网北京3月17日电 （记者孙竞、温璐）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍三年来贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会精神工作进展成效。教育部社会科学司司长徐青森表示，下一步，将全面推动思政课高质量发展，深入推进大中小学思政课一体化建设，推动高校严格落实思政课实践教学学时学分。

一是加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程群建设，启动编写专门教材，将党的创新理论有机融入各门思政课教材和哲学社会科学各学科专业教材。深入推进大中小学思政课一体化建设。启动“大思政课”综合改革试验区建设。

二是制定实施关于全面推进“大思政课”建设的工作方案，改革创新课堂教学，推动高校严格落实思政课实践教学学时学分。用好社会大课堂，围绕抗击疫情、脱贫攻坚、乡村振兴等主题，会同有关部门联合设立一批“大思政课”实践教学基地。建设网络云课堂，继续举办“同上一堂思政大课”活动。

三是创新工作机制，建设覆盖每门思政课、服务一线教学的问题库、案例库、素材库和在线示范课程库等资源库，研制开发精品课件。发挥好新一届高校思政课教学指导委员会作用，切实加强对高校思政课建设的统筹指导。

四是推广实施特聘教授、兼职教师制度。完善部省校三级培训体系，整合高校思政课“手拉手”集体备课中心、教师培训研修基地等力量，分课程分专题开展教师培训。深入实施思政课教师研究专项，加强重大理论和实践问题研究。推动高校健全完善教师评价体系，强化教学评价导向。

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