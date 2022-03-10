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又一学霸寝室！4年挣20万奖学金 毕业后全部直博

2022年03月10日10:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月10日电 （记者孙竞、温璐）26项学科竞赛奖、累计奖学金将近20万、毕业后一起直博本校……近日，中南大学的一个学霸寝室引发网友关注。原来，优秀是可以“传染”的！

这四个男孩分别是中南大学自动化学院18级417学霸寝室的刘泽一、隋庆开、庄佳锐、李俊贤。他们从大一开始相约留校，如今实现全员直博。

大学四年，他们白天各自学习，晚上回到寝室共同讨论课题。四年间，他们一共获得26项学科竞赛奖，其中国际级竞赛奖2项，国家级3项、省级5项，所获奖学金累计将近20万。

学习上，他们相互督促、共克难题。隋庆开说：“平时我们会一起上下课，有时也会一起去图书馆，面对面学习。每隔一段时间，我们寝室都会集体去知新馆讨论，来理清一段时间内学习上的问题。”大家聚力集智，共同成长。

据介绍，这四位同学在本科期间每天都保持早睡早起的好习惯。为了督促自己不睡懒觉，他们特意都把选修课放在早上。这样即便早上第一节课没有专业课，也要去上选修课，就没有睡懒觉的机会了。

四个男孩在四年的朝夕相处中逐步熟悉彼此，发现彼此的优点，也给予彼此支持。他们时常在寝室里谈心，“每次遇到什么糟糕的事情，拿到寝室里说一说，就感觉不是那么糟糕了。”无论哪一位寝室成员心情低落，都能够在交流中说出自己的不快，得到寝室成员的宽慰和鼓励。

据了解，李俊贤和庄佳锐大三通过了中南大学“本-博计划”考核。另外两名同学，是在大三下学期被保研的时候申报了该项计划。没想到四人真的达成了大一时的约定，一起完成了留校读博的愿望。

(责编：温璐、秦华)

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