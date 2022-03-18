原标题：全国高校建200个思政公号

教育部昨天召开新闻发布会，介绍三年来贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会精神工作进展成效。北京青年报记者从会上了解到，近年来全国高校建设了200个优质思政类公众号，拥有粉丝共6119万人，阅读量超8.6亿次。教育部正在联合九部门准备设立一批思政课实践教学基地。

据介绍，在基础教育领域，近年来教育部组织义务教育道德与法治、语文、历史三科统编教材国家级示范培训，指导学校和思政课教师严格执行国家课程方案和课程标准；在中小学部署开展了“从小学党史 永远跟党走”“学习新思想 做好接班人”“看电影连环画学党史”等主题教育活动；编写中小学生党史学习读本、习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本，在中小学深入开展党史学习教育，与思政课教育教学紧密结合，引导中小学生坚定不移听党话、跟党走。教育部还会同中宣部、央视等部门制作播出“开学第一课”节目，充分用好建党一百周年庆祝活动、抗疫、奥运等“大思政课”，发挥国家思政电视公开课的品牌作用，指导各地开展好学习教育活动，不断提高中小学生的思想政治素质。

高等教育领域，截至2021年底，全国高校思政课专兼职教师超过12.7万人，较2012年增加7.4万人，教师配备总体达到师生比1：350的要求。专职思政课教师年轻化成为队伍发展的新态势，49岁以下教师占到77.7%，具有高级职称的占35%。自2019年起设立马克思主义理论本科专业，目前高校马克思主义理论学科专业本硕博在校生达6.2万人。各地陆续落实专职思政课教师岗位津贴，国家社科基金、教育部“繁荣计划”设立了思政课研究专项，支持经费近3亿元。

应对眼下网络空间是大学生学习生活“第一环境”的现实，教育部门近年不断扩拓展渠道资源，重点建设了200个优质高校思政类公众号，充分发挥示范引领作品。截至目前，200个公众号拥有粉丝共6119万人，阅读量超8.6亿次。

教育部社会科学司司长徐青森表示，为提高思政课的“抬头率”和“点头率”，下一步教育部将紧紧围绕提升教学效果和提升思政课教师的素质来统筹推进各项工作。教育部将组织征集和研究回答学生关注的理论热点和社会难点问题，以此来提高思政课的针对性和有效性。教育部正在组织各门课程制作高水平课件，建设教学案例库、素材库和问题库，为一线老师的教学提供有力支撑。教育部正在联合中央九部门，准备设立一批思政课的实践教学基地，把鲜活的实践教学资源引入到思政课课堂里面来。（记者 雷嘉）

(责编：郝孟佳、温璐)