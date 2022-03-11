全国政协委员、贵州省黔南民族师范学院学生资助管理中心主任 潘晓慧

从2008年开始，我已连续3届担任全国政协委员。作为一名教育工作者，我每年的提案几乎都是与教育话题有关，今年也不例外。

从事学生资助管理工作多年，我一直关心家庭困难学生的健康成长和发展。去年，我跟随全国政协调研组赶赴江苏，走访了救助管理站、社会儿童福利院和街道社会组织服务中心等单位，收获颇丰。回到贵州后，我又前往当地特殊教育学校进行调研。

我发现，不仅低收入家庭的学生需要资助，边缘户学生也需要帮助，他们的家庭经济条件不一定困难，但在学业、心理等方面面临困难。教育救助的对象大多是未成年人，如果必须像其他社会救助项目一样公示、评议，可能会伤害到孩子们的心理健康。因此，去年7月，在参加全国政协双周协商座谈会时，我就教育救助保障学生发展权作了发言，提议制定特殊的救助程序等。

此外，我还十分关心教师的生活工作状况。通过调研，我了解到，有些教师除了教学任务外，还承担了不少无关教学的任务。但许多工作其实是在重复开展，当地政府职能部门或网格员手中就有现成的信息，只要打通共享渠道就能减轻教师的负担。根据收集的材料，我提出，让中小学教师回归教书育人本职，减轻教师负担，并写成提案。

落后地区要实现后发赶超，人才是关键，教育是基础。我希望在自己履职的过程中，能尽可能地为教育事业贡献力量。

（本报记者 程 焕整理）

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