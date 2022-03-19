杨鑫宇

你是否还记得，上大学时，自己和身边的朋友都在忙些什么？有人老老实实，过着上课听讲、下课看剧的平淡生活；也有人热衷社交，在学生社团和网友群里辗转周旋；有人早早“备战”，一头扎进考研教辅、求职攻略堆成的书山。在大学生活中，每个人关注的焦点都不甚相同。入世或出世、向内或向外，个人取向的差异，决定着大学生如何调节其学习生活的步调。其中，有些学生在个人发展之外，对社会与国家的公共事务同样怀有强烈关切，因而愿意拿出精力，对相关议题加以关注和思考，并且试着发表自己的观点。在某种意义上，这既能锻炼大学生的综合思维能力，也有助于促进公民意识的形成。

最近，江西南昌一名大一学生，便以献策建言的方式表达了自己对公共事务的关注。在人民网的领导留言板上，这名大学生写下了数百字的留言，建议南昌市“增加商业氛围，建立网红城市”。不难看出这名大学生的态度相当认真，他不仅提出了一系列具体措施，还以南昌市民的身份，情深意切地表达了对家乡的热爱。

收到留言后，“江西省南昌市委民声通道”很快作出回复：“作为一名大一学生，重点是学习，希望你能把更多的精力放在学习上，顺利毕业和就业，为社会多作贡献。”回复还表示：“希望你更多地思考，审慎建议，就某一方面认为可改进的提交更有建设性的意见建议，这样可操作性空间更大。”

在相关新闻的评论区，不乏有人奚落提出建议的学生，在这些人眼里，“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”才是最理想的“学生模板”。

以公共政策的标准审视，这名学生提出的具体措施，只是罗列了一些其他地方已有的做法，远远谈不上成熟，“可操作性”也有所欠缺。但是，考虑到这名学生的年龄，其表述已经反映出相对较强的思考欲望和表达能力。在一些人看来，大学生社会阅历少，缺少现实经验。但是，大学生要从不成熟走向成熟，从没经验变成有经验，总要经历实践的过程。大学生如果只是对着书本学习，就不可能在走出校园的那一瞬间，当场成为成熟的“社会人”。

不论是积极关注公共事务，还是公开发表意见，与政府部门线上沟通，都是大学生学以致用、验证个人想法的方式。利用课余时间思考家乡城建工作的发展方向、收集相关资料或进行调研、向政府提出建议，可以说是一堂极好的“社会实践课”。只不过，这门课程并没有写在学校的课表当中，而是学生本人“自学自研”的成果。激发学生的自主性、促进其个人综合能力与人格的完善，是提高高等教育质量的题中应有之义。

大学生将目光投向社会，鼓起勇气说出内心想法，同样是一种“学习”。如果我们真的想让大学生发展得更好，希望他们在未来成长为国家栋梁，就没有任何理由去嘲讽、奚落他们的勇气、热情和实践精神。“学习”不只是为考试服务，而是为了让大学生走出自己的人生轨迹。一千个大学生有一千个不同的理想，也有一千种不同的活法。对此，我们不妨多给他们一些自由空间，多送上一些温暖的鼓励。

杨鑫宇 来源：中国青年报

(责编：王欲然、任一林)