原标题：全国中小学生安全教育日：各地给孩子们送上“安全大礼包”

今天（28日）是第27个“全国中小学生安全教育日”。为提升中小学生消防安全素养，全国多地消防救援人员走进辖区学校开展宣传活动。

多地开展消防知识进校园宣传活动

在河北石家庄，消防救援支队走进学校，和师生们一起进行了应急疏散演练。上午9时40分，随着警报声响起，班主任立即按照预案，组织本班学生用湿毛巾捂住口鼻，低头弯腰，以两路纵队从指定逃生路线迅速撤离，其他教师按照分工要求，在指定位置积极做好指引、疏导工作。2分05秒，1500多名师生全部安全撤离。

四川巴中南江县消防救援大队消防宣传人员针对校园人员密集场所火灾风险性和当前正处森林火灾高风险期的防火特点，通过PPT讲解、案例剖析、实物展示等多种方式向师生们详细讲解校园防火注意事项，让师生们共同接受了一次生动的消防安全教育。

山东菏泽市消防救援支队走进杜堂镇杨店小学，向同学们开展了专题讲座，以校园消防安全为重点，用通俗易懂的语言详细讲解了校园火灾事故的原因、日常防火常识、灭火器的使用方法以及如何辨别身边火灾隐患等消防常识，通过互动提问的方式增强同学们对学习消防知识的积极性。

菏泽市消防救援支队消防宣传员 张玉玉：每学期开展4节消防安全教育课，努力实现教育一个孩子，带动一个家庭，影响整个社会的消防安全目标。

体验式安全课程走进乡村小学

湖南省常德市鼎城区韩公渡镇是典型的湖区乡镇，当地引入市区专业防溺水机构，利用生动的户外课堂增强孩子们的安全意识和自救能力。

在韩公渡镇中心小学的操场上，防溺水安全教育课教练正在给四年级的孩子们现场演示意外落水后如何进行自救。孩子们学习体会翻身、仰面、抬头、均匀呼吸等要领，看似简单的动作，在关键时刻却可以为救援人员赢得宝贵的时间。

湖南省常德市鼎城区韩公渡镇中心小学学生 刘子熠：我觉得这样的安全教育课很有意义，让我们来到户外参与体验，提高了我们的防范意识和自救能力。

韩公渡镇紧邻洞庭湖，当地通过引入专业的安全教育机构，让持救生员证、社会指导员证的教练每月以课堂讲座、场景模拟、下水演示等多种形式开展防溺水知识培训，让孩子们在参与体验中增长安全知识。

地质灾害模拟演练 普及防灾救灾知识

湖南永州市江永县源口瑶族乡学校，位于湖南与广西两省区交界的瑶山里，针对当地每年雨季极易发生地质灾害，学校组织开展地质灾害应急避险演练。

随着警报声响起，同学们在各班主任和任课老师的带领下迅速离开教学楼，有序向安全区域转移。3分钟时间里，全校600多名师生全部实现安全撤离。

湖南永州市江永县源口瑶族乡学校学生 唐海怡：现在我知道了什么是滑坡，知道了滑坡来了之后怎样逃生，滑坡缓慢的时候往两侧跑，快的时候要抱着大树。

除了应急演练外，学校还会举行主题班会、科普知识讲座等活动。

湖南永州市江永县源口瑶族乡学校校长 田丰达：主要还是告诉孩子们，遇到突发情况时如何保护自己，学生们还会向他们的家长宣传普及他们学到的防灾救灾知识。

“换位思考”帮孩子筑牢安全防线

日前，在江西吉安新干县实验小学，一辆大货车停在操场上，这突如其来的“大家伙”引起了同学们的兴趣。

为了让孩子们更直观的了解大货车的盲区，新干县交警大队的民警邀请同学坐进大货车的驾驶室，让他们以司机的角度体验车辆的视线盲区，感知盲区的危险性。

江西省吉安市新干县实验小学学生 沈卿滢：今天是第一次上大货车，我知道大货车有很多的盲区，我们要远离大型货车。

现场课上，民警结合生活中容易引发的交通安全事故，通过现场竞答的方式，普及安全知识，让孩子们学得轻松，入脑入心。

江西省吉安市新干县实验小学老师 刘其：体验式活动效果非常好，孩子们非常乐意参与到其中，这比我们在课堂当中讲解交通知识更有说服力、更接地气。

消防安全体验 感受“逆行者”的工作训练

在吉安市青原区消防大队开放日，同学们亲身体验了穿戴消防救援服、模拟灭火器、消防水枪灭火。并通过消防科学小实验，了解了灭火器的工作原理。特别是应急科普教育基地里的消防安全知识讲解、家庭火灾隐患模拟体验、疏散模拟体验让同学们获益匪浅。

江西省吉安市青原区实验小学政教处主任 刘俊梅：零距离地体验了消防员的工作与生活，增强了孩子们的消防安全意识与自防自救能力。

通过体验式教学，孩子们对消防安全知识有了进一步的了解，同时对于消防队员——这群面对危险的勇敢“逆行者”，有了更深刻的认识。

江西省吉安市青原区实验小学学生 陈梓翼：我觉得消防员是一个伟大的职业，是他们守护了我们的生命、我们的财产和我们的家园，他们非常伟大。

(责编：郝孟佳、李依环)