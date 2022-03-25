郑桂灵

原标题：超八成青年“睡前玩手机”亟需警惕与矫正

中国青年报社社会调查中心近日联合问卷网对1532名受访青年进行的一项调查显示，84.8%的受访青年都有睡前刷手机的习惯，00后（90.5%）比例最高，其次是85后（90.2%）；仅12.5%的受访青年会控制在20分钟内，即便感到困意，84.1%的人还是会继续刷手机；69.5%的受访青年直言睡前刷手机会增加入睡难度。（3月24日《中国青年报》）

当今社会，手机已成为人们不可缺少的日常用品。“手机依赖症”不仅白天存在，而且会一直持续到睡前。而睡前玩手机，更成为不少人习以为常的入睡“仪式”，刷短视频、微博、朋友圈、电视剧……拿起就不忍放下。超八成青年表示有睡前刷手机习惯，甚至在感到有困意时，仍有84.1%的受访青年依然在继续刷手机。这显然是“手机依赖症”的极端表现，更是危害身心健康的不良生活习惯，亟需警惕与矫正。

近两年来，受疫情防控的影响，不少人的生活习惯发生了微妙变化，“睡前玩手机”更有了某种适应性社会背景。据中国睡眠研究会发布的《2020全民宅家期间中国居民睡眠白皮书》显示：疫情期间，国人睡眠时间整体延迟2-3个小时，61%的人会在睡前玩手机。这种不良习惯尤其在青年群体中表现得更为普遍。

专家指出，睡前玩手机对睡眠的首要影响就是干扰体内激素的正常分泌。玩手机的时候，声、光的刺激会造成一些激素分泌紊乱。同时，睡前看到的一些内容，如果过于有冲击感，会刺激交感神经兴奋，不利于进入睡眠状态。另外，经常躺在床上玩手机，会让床跟“人要睡眠”之间的良好节律被打乱。一旦这种正常的反射被打乱，就会导致当人躺在床上不玩手机的时候，更加难以入睡。

长期的睡眠不足，不仅会影响大脑的创造性、思维能力以及反应的灵敏性，还有可能会导致注意力不集中、记忆力减退，在青春期更有可能会影响身体发育、影响生长激素分泌。长时间睡眠不足会使人焦虑、烦躁，血液中胆固醇的含量升高，增加心脏疾病、脑血管疾病的发病率；也可以导致皮肤干燥、缺乏营养和水分。因此，保证充足睡眠，养成良好的生活作息习惯至关重要。

从维护大健康的角度分析，“睡前玩手机”更具有多层面的危害。比如，会增加抑郁风险。相关研究表明，夜间灯光会干扰大脑的“反奖励中枢”，睡前长时间玩手机会使抑郁几率上升20%，焦虑几率上升14%；手机的光线可抑制人体内的褪黑素分泌，会使大脑无法及时清除一些代谢废物和毒素，而这些物质的长期堆积会诱发炎症，并导致脑细胞死亡，更易出现痴呆。

睡前侧躺玩手机，眼睛受压会有膨胀感，造成短时性影像重叠并进而影响视力；由于睡前玩手机的姿势不易转换，其导致的颈椎病、腱鞘炎等关节性病变感受屡见不鲜。

“睡前玩手机”是生活陋习，更是健康杀手。作为国家建设主力军和实现民族复兴的重要力量，青年一代要保持健康体魄、睿智头脑和旺盛精力，需要拥有良好、有序的生活方式和行为习惯。为了国家和民族的未来，为了自己的人生事业、健康身心和幸福家庭，请拿出文明风范和自控毅力，彻底改掉“睡前玩手机”陋习！

(责编：郝孟佳、熊旭)