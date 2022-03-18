原标题：吴蓉瑾：“云朵”校长爱的教育

在上海市黄浦区卢湾一中心小学，每个孩子毕业时，都会收到校长吴蓉瑾赠送的一张小卡片，上面有她的微信号，还有一句话：“有困难找‘云朵妈妈’，任何烦恼都可以。”

2021年9月3日，在中共一大纪念馆内，上海市黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾在鼓励小小讲解员。新华社记者 刘颖 摄

“云朵”是吴蓉瑾的微信昵称，更是她在孩子们心中的温柔形象。扎根校园的28年，吴蓉瑾以温暖的心坚持爱的教育——

她叫得出全校1000多个学生每一个人的名字，学生们喊她“云朵妈妈”；她24小时手机开机，“秒回”家长们的消息；她竭尽全力为每位青年教师的成长搭建舞台，凝结爱的团队……

“她是真正喜欢小孩子的人。”卢湾一中心小学老校长程华说。

这份喜欢，驱动吴蓉瑾探索出独具特色的“情感教育”：孩子们会以“晴雨表”的形式记录他们的心情：快乐，就画个小太阳，吴蓉瑾会引导孩子们把快乐跟全班同学分享；烦恼，就画把伞或一朵下雨的云，表明孩子遇上难事，吴蓉瑾会和他们公开讨论；不想诉说，就画个太阳躲在云间，吴蓉瑾会私下找他们谈心。

“如果孩子感受到老师的爱，愿意把想法讲出来，他怎么会不阳光？”吴蓉瑾用心聆听每个孩子的喜怒哀乐，用爱书写着每个孩子的成长心迹。在这所“爱的学校”里，越来越多的孩子愿意表达，学会了积极乐观地面对学习和生活。

情感教育中，吴蓉瑾同样注重理想信念的根植。学校里，有一支“红喇叭”小小讲解员社团。正是这支特殊的团队，十几年来培养了千余名小讲解员以童音讲党史，让爱党爱国的校园文化蔚然成风。

“中共一大会址距离我们学校步行只要15分钟，这是打好红色底色最鲜活的课堂。”吴蓉瑾邀请中共一大会址讲解员上门指导，馆校合作打造儿童版讲解稿。如今，“小小讲解员”换了一批又一批，“云朵妈妈”凝视他们的目光始终温暖。平均年龄10岁的“红领巾”，把红色故事从普通话版逐渐扩展到英语、快板、连环画等版本，他们也被亲切地称作“传承路上的小不点”。

2021年9月3日，上海市黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾带着“红喇叭”小小讲解员等走进中共一大纪念馆。新华社记者 刘颖 摄

“红色底色，就是这样从小印在心里、牢牢记住的。”吴蓉瑾坚信，这样的学习、历练，会在成长中化作孩子自发的行为，并影响他们的一生。

对孩子的爱，也印刻在学校年轻教师的心中。

当前，因疫情防控需要，上海全市中小学调整为线上教学。该小学二年级四班班主任施佳乐不放心了：每天的午会课，是她和孩子们情感交流的专属时间。按部就班的教学被打破，现在孩子们各自在家，想同学怎么办，学习无法专注怎么办？

施佳乐开启了“快乐彩云间”云端情感教育课，打开话筒，和孩子们逐一打招呼，告诉他们线上学习的原因，也告诉他们对抗疫要有信心。

“都说我们是爱的学校，因为我们有爱的团队。”吴蓉瑾绝大多数时间都“泡”在校园里，这样的工作节奏不曾改变。她的课堂对全校教师开放，随时可以推门来听课。

“吴校长像爱孩子一样呵护每位教师的成长，为我们搭建舞台。”青年教师张帆相信，一朵云触碰另一朵云，一颗心温暖另一颗心，这样的传递，最终也会让孩子们心中有爱、眼中有光。新华社记者郭敬丹、吴振东

(责编：郝孟佳、温璐)