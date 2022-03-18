人民网北京3月18日电 （记者孙竞、温璐）今日，教育部举办新闻发布会，成都市政府副市长、成都大运会执委会副主席兼秘书长刘旭光详细介绍了成都第31届世界大学生夏季运动会的筹备进展情况。

刘旭光表示，成都大运会将于2022年6月26日至7月7日举行。成都大运会总共设置了18个比赛项目，其中必选项目15个，分别是田径、跳水、射箭、篮球、排球、游泳、水球、羽毛球、体操、艺术体操、击剑、柔道、乒乓球、跆拳道、网球，自选项目有3个，分别是武术、赛艇、射击。共计269个小项，射击场馆中心40个，其中比赛场馆中心26个，训练场馆中心14个。全面实施“以竞赛为核心、以场馆为主体、以属地为保障”的竞赛组织运行模式，组建14个赛区委员会和40个场馆中心核心管理团队。

刘旭光介绍，在防疫管理方面，此次成都大运会借鉴北京冬奥会经验，组建疫情防控专家组和工作专班，制定18个竞赛项目“一赛一策”防疫细则，实施严格闭环管理，为常态化疫情防控下安全办赛做好准备。目前已经编制了《成都大运会新冠肺炎疫情防控工作方案》，涵盖入境、大运村、场馆、住宿点等10个方面内容和远端防控、疫苗接种、核酸检测、个人防护等48条措施，指导各个赛区、各个场馆按照“一赛一策”“一馆一策”制定具体的实施方案，形成赛事防控政策体系。

据了解，此次成都大运会口号为“成都成就梦想”，会徽主体在世界大学生运动会对应英文首字母“U”的基础上，结合了天府文化象征元素之一的太阳神鸟，由大红、明黄、翠绿、湖蓝四个渐变色块组成，对应成都大运会“绿色、智慧、活力、共享”的办赛理念。成都大运会吉祥物为一只名叫“蓉宝”的大熊猫，整个造型呈奔跑姿态，手持“31”字样的大运火炬，耳朵、眼睛、尾巴呈现火焰形态，面部构思参考了传统艺术瑰宝——川剧的脸谱样式。成都大运会主视觉以大运会会徽为基底，色彩丰富象征着成都的热辣与时尚，同时融入成都的地标剪影，将成都的城市体育文化同百折不挠的拼搏精神和以梦为马的青年追求完美融合。

(责编：温璐、秦华)