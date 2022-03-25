原标题：国家自然科学基金系统性改革 助力青年人才成长

本报记者从24日召开的第八届国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）第五次全体会议上获悉，2018年以来，国家自然科学基金委持续推进科学基金系统性改革，加大人才项目部署力度，稳定支持青年人才成长。国家杰出青年科学基金项目由200项增加到315项，优秀青年科学基金项目由400项增加到630项，取消国家杰出青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目对非华裔外籍申请人的限制，设立优秀青年科学基金项目（港澳）、优秀青年科学基金项目（海外），人才资助体系稳步升级。

会上，自然科学基金委党组书记、主任李静海作工作报告。据他介绍，2018年以来，自然科学基金委持续推进以“三项改革任务”为核心，以“加强三个建设、完善六个机制、强化两个重点、优化七方面管理”为重要举措的系统性改革，各项任务取得重要进展。

在资助导向上，基于“鼓励探索，突出原创；聚焦前沿，独辟蹊径；需求牵引，突破瓶颈；共性导向，交叉融通”四类科学问题属性的分类申请和评审覆盖85％以上的科学基金项目。在评审机制上，稳步推进“负责任、讲信誉、计贡献”（RCC）评审机制改革，试点范围扩大到45个学科。在优化学科布局上，按照“符合知识体系逻辑结构、促进知识与应用融通”的原则，全面实施新申请代码，申请代码体系由三级调整为两级，代码数量由3542个缩减至1389个。申请代码的科学性、包容性、引领性得到科技界广泛认可。基于板块的资助布局改革稳步推进，将9个科学部整合为基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合四个板块。

在学科交叉研究资助管理改革上，自然科学基金委成立并首次启动交叉科学部资助业务，面向国家重大战略需求和前沿交叉领域，建立健全面向交叉融合研究的人才、项目资助机制。此外，“放管服”也持续深化，全面实行无纸化申请，简化项目申请承诺报送，优化初审要点，深入实施代表作评价制度，率先开展国家杰出青年科学基金项目经费使用“包干制”试点，全面推动人才类项目实施“包干制”，下放项目经费使用调剂审批权。(本报记者 杨舒)

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