原标题：入选“天宫课堂”，这些实验不只是好玩

3月23日下午，400公里高空之上，“天宫课堂”第二课顺利开讲，太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验等一系列别有趣味的实验轮番上演。

什么样的实验才能入选“天宫课堂”的课表？未来太空授课还可以演示哪些实验？“天宫课堂”授课专家组成员、北京交通大学副教授陈征进行了解读。

“天宫课堂”第二课中，晶莹剔透的水在两块塑料之间架起一座“液桥”，给观众们留下深刻印象。陈征以液桥演示实验为例介绍，这个实验拿到空间站去做，可以从多个角度去分析。

“从一个物理老师的角度，虽然我们很多人对表面张力现象耳熟能详，但是有关流体的知识我们从小到大接触得并不多。”陈征说，液桥演示实验给大家更多关注、探讨、理解流体的机会。

他补充道，从科学传播的角度来讲，这又是个非常炫酷的实验现象：我们身边最常见、最普通的水，在微重力环境下，会出现很难想象的现象。在陈征看来，它既是一个奇景，又是一个很好的激发人们好奇心的手段。

除了激发兴趣和好奇心，在空间站进行太空授课对实验提出更多要求。

“第一是安全，不能危及我们空间站的运行，不能有任何的安全隐患；第二，实验现象要和地面有明显的差异；第三就是方便航天员操作，不会给航天员造成太多额外负担。”陈征说。

陈征分析，液桥演示实验在各方面都很符合上述条件：在地面上做液桥实验需要高压和其他苛刻条件，而在空间站中只需要普通的水和容器就可以，实验现象和地面有明显差异，器材要求简单，操作也十分方便安全。

在空间站微重力的环境下，将来还有可能做哪些既好玩好看，又简单安全的实验？

“微重力环境是一个基础条件。在那个环境下，有些（现象）是我们能想到的，有些（现象）是我们想不到的。”陈征说。

陈征设想，在太空失重的环境下，植物的生长方向比如向光性、向水性会不会受到重力因素的影响？他认为，不只是物理现象，重力和我们身边很多现象都有关系，这些都可以在空间站做一些尝试。(本报记者 刘园园)

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