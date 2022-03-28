人民网北京3月28日电 北京市本轮疫情发生以来，不少学校的孩子们出现因疫情原因居家学习的情况，干部教师交流轮岗的作用在线上线下教育教学中进一步凸显，所带来的优质教育资源和学生的实际获得更有独特的价值和意义。

3月22日，海淀进校附属实验小学杜春焕老师和海淀进校附属第三实验小学刘彩昭老师的“双师课堂”开讲。本节课是三年级语文课《赵州桥》，两位老师围绕“促进深度互动的学习任务”主题，将“争做小导游”学习任务贯穿课堂始终，引导学生亲历言语实践活动、抽象出语言规律，在迁移应用中重构言语经验，感悟中国古代劳动人民的智慧和才干，体会中国优秀传统文化。

海淀进修学校供图

技术助力下，两校师生打破空间限制，如处一地般互动交流、展示分享。学生们积极投入地参与学习，认真倾听彼此，主动表达观点，热切地研讨交流，高质量完成课堂学习任务。杜老师在课堂任务布置、活动组织、指导示范方面发挥主导作用，刘老师及时地组织、引导、提示和个性化辅导三小学生的学习，两位老师协同教学，配合默契，通过教师间的互动也感染、带动着学生之间的互动。此外，在线教学平台的拍照上传展示作品、放大追踪和学生特写、多路视频画面的流畅切换等功能也很好支持了两校师生的交流与分享。

海淀进修学校副校长林秀艳说：“用这种平台，孩子们其实就是上的同步课堂，1+1直播协作的同步课堂，最终通过一个优质资源的重新配置，提升课堂效率，最终达到教育优质均衡发展的目的。一节好的双师课的出现，需要众筹智慧，把一节课打磨到专业化的程度，所以我们把一体化联研作为重要的专业支撑。”

疫情下的双师课堂，保证孩子线上线下学习的高质量，也成为海淀区干部教师交流轮岗的一大特色。海淀教师进修学校校长罗滨介绍：“当前义务教育优质均衡发展有教师流动，教师流动在海淀，有刚性的流动，就是a校的老师到b校去全职任课；第二种是柔性的流动，柔性的流动形式比较多，其中包括双师课堂，校际联研等。我们是希望优质的师资能够共享，更多的学生享受到好老师的课。”

海淀进修学校供图

据了解，作为第二批干部教师交流轮岗的试点区，海淀区依托科技赋能，建立了“干部教师交流数据分析平台”，汇聚了全区人力资源管理系统教师队伍数据、学校学生综合素质评价等数据，通过数据的精准分析，有的放矢按需交流。确定交流对象后，统筹划分学区内，集团内，大学附中附小间，跨学区、跨教育集团等八种交流形式实施精准交流轮岗。其中，通过信息化手段广泛交流轮岗成为海淀区一个特色，通过“智慧+交流”信息化手段，统筹开展“双师”直播课堂、同步课堂、名师讲堂和校际联研等线上、线下相结合的教师交流。

记者了解到，在3月初市教委召开的全市教师工作会上，专门对2022年全市干部教师交流轮岗工作进行了部署。本学期，先行试点区东城和密云区已启动深化新一轮干部教师交流轮岗工作，第二批试点西城区、朝阳区、海淀区、大兴区、延庆区、门头沟区六个区试点工作已启动，近万人次的老师通过不同方式交流轮岗起来，极大丰富了优质教育供给。今年暑假，全市所有区都将启动干部教师交流轮岗工作。

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