原标题：教育效能：助力每个学生都有出彩机会

也许你还记得，无孔不入的学科类课外培训班广告，逐年攀高的学区房价格，下课后热闹喧嚣的“海淀黄庄”，孩子们越来越重的书包、越来越多的补习、越来越少的课余时间……

也许你还记得，幼儿园收费的参差不齐，一座难求……

这些曾经被抱怨过、吐槽过的教育问题，都已在悄然转变。

今天，当教育秩序平稳推进的时候，很多长期存在的“短板”正在被一个个有针对性的计划补齐：义务教育“薄改”计划、学前教育行动计划、特殊教育提升计划、高中普及攻坚计划……

补齐短板需要久久为功，教育领域发展不平衡不充分的问题也将在一定时期内存在。在刚刚结束的全国两会上，学前教育普及率问题、乡村学校办学质量问题、各地散发疫情时“停课不停学”的信息平台建设问题、“双减”后课堂“提质增效”问题等，都是代表委员关注的焦点。

接下来，教育还将有哪些蜕变？记者采访了教育部相关负责人及有关人士。

1.变化最大的，是“双减”后的校园

“双减”后，学生们在校园的时间变长了，放学后可以走进丰富多彩的课后托管班。北京市西城区学生家长刘盈给两个女儿分别报了“文学剧社”和“创意手工”，除此之外，还增加了一个小时的作业辅导课，周一到周五，孩子下午五点半放学，完成作业再回家，让她轻松不少。

在基础教育综合改革实验区的山西长治，推行“5+2+1”课后服务模式，即课后服务除每周5天、每天原则上不少于2小时外，还可以在双休日中选一天进行。同时推行“菜单式双选”制度，中小学校列出课后服务“菜单”，由学生自主选教师、选内容。据了解，长治市开展课后服务的义务教育学校609所，学校覆盖率达到100%。“这样一方面更好地让教育回归校园主阵地，另一方面，课堂的‘提质增效’也让家长学生放心。”长治市教育局基础教育科相关负责人告诉记者，长治87所学校组成“项目化学习”联合体，开展教师“大教研”活动30余次，举办“长治教育大讲堂”8期，组建名师工作室25个，开展各类教师专项培训130余场次，学生学习能力和课堂教学效率明显提高。

四川成都出台了《中小学高质量课堂教学指导意见》，成都市教委相关负责人表示，他们坚持以学定教、以教促学，优化教学方式，推动信息技术与课堂教学深度融合；坚持“按需施训”，开展课堂教学大比武，加强教学视导，改进课堂评价，提高学生课堂学习效率，让学生在校内学足学好。

除了学校学习质量提升，作为“指挥棒”的考试评价方式，也影响着家长的选择。2021年，上海市完成中考改革后首次初中学业水平考试，完成初中外语听说测试、理化实验操作考试，并修订出台《上海市普通高中学业水平考试实施办法》，让一些担心减负后孩子在高中会不会“跟不上”的家长放心了。

教育部有关负责人告诉记者：“通过深化改革，学校教育主阵地作用得到强化，基础教育生态明显改善，人民群众急难愁盼问题有效缓解，学生全面发展健康成长的良好氛围更加浓厚。”

2.“家长们的关注，时刻都挂在我们心上”

但在教育发展过程中，我们依然可以听到一些家长的烦恼。

一些地方，普惠园特别是公办园数量太少，不能满足家长需求；刚刚过去的寒假，课外补习现象并没有完全销声匿迹；一些薄弱校和优质校之间仍有较大差距，家长们依然有“择校”的想法……

在“十四五”这五年，教育的发力点在哪里？家长们的难题能被解决吗？教育部有关负责人表示，“家长们的关注，时刻都挂在我们心上”。我国基础教育改革发展与党中央的要求和人民群众的期盼还有差距，还面临发展不平衡不充分的问题。“从学段上看，学前教育普及水平在基础教育各学段中是最低的，保障体系还不够完善；从区域上看，乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学条件亟待改善，乡村学校办学质量亟须提升；从结构上看，部分地方公民办比例还不够协调，民办义务教育占比仍偏高，既增加了人民群众经济负担，也不利于坚持教育公益属性；从变革上看，信息化水平还不够高，还存在优质数字教学资源不够丰富、应用场景不够广泛、师生信息素养有待提高等问题。”

这些发展中的问题要如何解决？教育部党组书记、部长怀进鹏表示，教育行政部门要坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，胸怀“国之大者”，坚持为党育人、为国育才，有效实施基础教育发展提升重大项目计划，用事关未来的计划办好最代表未来的基础教育，让教育效能助力每个学生都有人生出彩机会。

3.“十四五”这五年，补短板、提质量

“十四五”这五年，教育将面临哪些改变？教育部有关负责人用六个字给出答案：补短板、提质量。

2021年底，全国各省（区、市）全面通过县域义务教育基本均衡发展国家督导评估认定，这是一个新的里程碑。实现基本均衡后，义务教育向哪里走？下一个发展目标是什么？

教育部有关负责人说，党的十九届五中全会明确提出，要推动义务教育优质均衡发展，这标志着我国义务教育踏上了优质均衡发展的新征程。推进义务教育优质均衡发展，要在进一步改善农村学校教学生活文化条件、有序扩大城镇学位供给的基础上，聚焦缩小县域内城乡办学质量差距，加大教师培训力度，有序推进骨干教师交流轮岗，切实做到师资均衡配置；要完善集团化办学和学区化管理运行机制，强化优质带动，加快提升薄弱学校和农村学校办学水平；要实施基础教育数字化战略行动，深化信息技术应用改革，有效保障师生利用线上教育资源教与学成为新常态。

该负责人表示，从“有学上”到“上好学”，这一步要迈稳。“十三五”期间，学前教育毛入园率提高了10.2个百分点，普惠水平提高了17.5个百分点。但还要充分认识到，学前教育普及普惠基础还比较薄弱，有的地方还没有建立起公办园科学合理的成本分担机制，对普惠性民办园补助还不到位，有的虽然收费不高，但运行比较困难，质量难以保障。“‘十四五’期间要着力扩大普惠性学前教育资源，健全成本分担机制，加大教师补充力度，有效保障教师待遇，推动学前教育持续健康发展。”

普通高中阶段教育在“十三五”期间实现基本普及，毛入学率达到91.2%，2021年进一步达到了91.4%。教育部有关负责人认为，县域普通高中作为县域基础教育的龙头，对带动义务教育优质均衡发展、促进乡村振兴具有重要作用，同时肩负着为国家培养输送优秀人才的重要使命。县中不能弱，必须越办越好。

教育部有关负责人表示，特殊教育的需求也要被看到，随着特殊教育的发展和适龄残疾儿童义务教育普及水平的提高，“十四五”期间特殊教育要在拓展学段服务、深化融合教育上下功夫。

（本报记者 姚晓丹）

(责编：郝孟佳、熊旭)