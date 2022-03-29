原标题：中国科协、教育部等五部门将推动建设“学风涵养工作室”

中国科协、教育部、团中央、中科院、工程院近日联合印发《关于印发2022年“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”工作安排的通知》（以下简称《通知》）。《通知》称，为弘扬科学家精神，涵养优良学风，五部门将共同推动建设“学风涵养工作室”，打造“风启学林”社交媒体平台。

“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”是由中国科协发起的科学家主题宣传活动。该工程持续支持科学家精神主题优秀作品创作，鼓励地方科协、教育厅（教委）、团委以各种形式支持推荐一批校园优秀科学家主题剧目，推动形成弘扬科学家精神的良好社会氛围。

据了解，广泛建设“学风涵养工作室”也将被作为弘扬科学家精神，用科学家精神培根铸魂、强基固本的重要举措。《通知》显示，五部门将巩固宣传工程经验成果，在高校院所广泛建立一批“学风涵养工作室”，支持青年学生创作更多制作精良的主题产品，创新人才培养形式。

作为国内首个以“学风”为主题的青年文化社区和视频平台，截至2021年12月底，“风启学林”注册用户超万人，涉及高校院所255个，汇聚各类学风作品和动态2700余条。

《通知》显示，五部门将精心打造“风启学林”社交媒体平台，聚焦弘扬科学家精神、建设优良学风，为青年群体提供交流、研讨、分享的虚拟广场，满足Z世代青年学生需求，让青年人真正成为学习主体、传播主体、实践主体。

同时，五部门还将丰富科学家精神网络传播内容：用优秀科学家主题剧目持续丰富网络思政内容，利用开学第一课，广泛组织青年学生观看“云端剧院”，大力支持微视频创作，搭建全媒体传播平台，扩大科学家主题精品剧目传播力影响力。（实习记者孙瑜）

(责编：郝孟佳、熊旭)