原标题：学生招不满、老师被挖走……县中如何振兴？

今年全国两会上，“加强县域普通高中建设”被写入政府工作报告，县中的发展问题再次进入公众视野。

上世纪八九十年代，一批区县高中在高考升学率和办学质量上遥遥领先，改变了千千万万乡村学子命运，“县中辉煌”令人瞩目。但近年来，不少县域普通高中出现优质生源流失，有的甚至招生招不满，教师“跳槽”“出走”，办学质量一路下滑……“县中怎么办”引发社会关注。

2021年底，教育部、国家发改委等九部门印发了《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》。“新华视点”记者调查发现，政策扶持令县中发展难题得到一定改善，但要实现可持续发展提升还需迈过多道坎。

招生招不满，生源流失怎么破？

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹一中是全旗最好的高中，旗里的学生曾以能考上乌丹一中为荣。然而，从十年前开始，乌丹一中开始出现招生困难，一度连招生计划都完不成。附近的喀喇沁旗锦山中学情况也类似。校长杨俊清说，学校前些年曾计划招8个班，结果只招到4个班。

类似这种情况在全国各地都存在。县中的生源去哪里了？记者了解到，本世纪初，随着民办学校或民办公助办学模式兴起，一些学校利用灵活的办学自主权，跨区域“掐尖”高分生源，获得竞争优势，抢走了一部分优质生源。此后，一些省市级中学也加入其中，“抢生源大战”愈演愈烈，越来越多成绩优秀的学生离开县中。

重庆一位县教委负责人无奈地说，去年中考全县前100名的学生，有70多个升入主城区读高中。当地高铁通车后，主城区学校的“虹吸效应”更加明显。

地处福建山区的永泰县第一中学，由于高分生源大量外流，已经连续多年没有考上清华、北大的学生。校长张厚林说，随着城镇化进程和市区优质教育的吸引，更多家长将孩子送往市区就读高中。

不少教育界人士表示，解决县中问题，首先必须稳住生源。《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》明确提出，坚决杜绝违规跨区域掐尖招生，防止县中生源过度流失。

记者调查发现，一些地方已经开始在稳生源方面采取措施。在福建三明，全市12个县区的高中学校招生计划实行统筹安排，优质普通高中指标到校招生，严禁违规争抢生源、“掐尖”招生、跨区域招生、超计划招生和提前招生，将大部分生源留在了本地高中。

福建三明宁化一中课间跑操活动。新华社记者 邓倩倩 摄

“加强招生管理是第一步，留住生源关键是要真正提升县中的吸引力。”北京大学教育经济研究所研究员郭丛斌建议，可以鼓励县中多样化有特色发展，在错位发展中增强吸引力；同时继续扩大农村贫困地区定向招生专项计划，增加农村学生的升学机会。

老师“跳槽”“出走”，师资困难如何解？

县中流失的不仅是生源，还有大量优秀教师。在内蒙古赤峰市，曾有县中一年内被挖走7名学科组长和班主任，还有一所县中的化学老师被全部挖走。

统计数据显示，当前全国县中教师总体缺编7.7万人，3776所县中的学生与教师比超过国家标准。

“县里财政收入少，县中教师不如地市级以上地方的教师工资高，待遇远远低于市直学校。由于没有乡村补贴，县中教师的待遇可能还赶不上乡村教师。”重庆市一所县城高中校长告诉记者，学校几乎每年都有教师申请调动，收入较低是重要原因。有的教师拿到市级赛课奖项后，很快就有主城区学校开出高价来“挖人”，让更多老师“人心思走”。

除了流失，教师队伍老化和结构性缺编也是不少县中面临的问题。因县级财政能力有限，难以招到师资补位，教师队伍老化严重，有的县中教师平均年龄超过50岁。此外，由于新高考改革后一些学校实行走班制，不少县中还面临一些学科教师缺编的问题，实验室老师等严重不足。

《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》要求，严禁发达地区、城区学校到薄弱地区、县中抢挖优秀校长和教师，对恶意从县中抢挖人才的学校，停止其各类评优评先资格。

“禁令对维护县中师资稳定起到一定作用，同时也应看到县中留不住人才的多方原因。”21世纪教育研究院院长熊丙奇认为，发达地区和城区学校坐拥区位优势，还能给出更高的薪酬待遇，薄弱地区的财政实力有限，面对高薪挖人很难有“还手之力”。他建议，进一步强化省级、市级统筹，切实提高薄弱地区县中教师的工资和生活待遇，为他们创造事业发展的空间与环境，才能更好地留住好老师、吸引优秀人才。

在这方面，一些地方的探索已初见成效。位于武陵山区腹地的重庆石柱土家族自治县是原国家级贫困县。当地在财力并不宽裕的情况下，持续增加教育投入，县中办学条件和教师待遇得到同步改善，近三年的高考成绩连年取得突破。随着教育生态步入良性循环，当地教师流失率大幅降低，曾经大量外流的高中生源也出现“回流”势态。

福建三明宁化一中机器人社团。（采访对象供图）

升学率下滑，办学质量怎么抓？

大量生源、师资流失后，县中的办学质量急剧下降。

据教育部统计，2020年我国有县域高中7243所，占全国普通高中学校总数的“半壁江山”，县中学生占到普高学生总数的近六成。但近年来县中的升学率整体大幅下滑，一些省份考取重点高校的学生集中在少数几所“超级中学”，有的县中已连续多年无缘清华、北大，有的甚至“高考最高分仅超一本线10分”。

“县域教育是中国教育的底色，县中不仅寄托着当地群众对教育改变命运的殷殷期望，还直接影响着当地经济社会文化发展水平。”全国人大代表、北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇说，如何为县中“造血”、提升办学质量，是推进教育公平过程中必须思考的重大课题。

《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》将“提高教育教学质量”列为重点任务之一，提出实施县中托管帮扶工程、县中标准化建设工程，消除大班额和有效控制大规模学校，提高县中经费投入水平等。

当前，各地开始探索多样化发展的普通高中教育模式。在内蒙古赤峰市，当地通过招生改革将生源留在旗县，提出分层次办好优质精品高中、学科特色高中、品牌职业高中，拓宽学生升学途径。作为二类高中的宁城县八里罕中学，大力开发体育、艺术等多样化课程。近3年，有近200人被体育和艺术类高校录取，本科升学率超过很多生源更好的一类高中，实现了“低进高出”。

内蒙古赤峰市宁城县八里罕中学校园橄榄球运动。（采访对象供图）

托管帮扶机制也是加快提升县中办学水平的有效途径。在三峡库区的奉节中学，“双师课堂”成为数千名学生的学习日常。借助互联网技术，同学们通过屏幕与400多公里外的重庆八中学生同上一堂课，共享优质教学资源。按照双方签订的帮扶协议，奉节县每年还派出教师到重庆八中进行跟岗学习，提高教学管理水平。

“提升县中教育质量，让县城和乡村的孩子们受到更好的教育，赢得更多的机会。”张志勇等专家建议，要站在巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴战略的高度，进一步加大对县中的教育投入和帮扶力度，激发县中办学活力，促进教育优质、均衡和公平发展。

新华社“新华视点”记者柯高阳、魏婧宇、邓倩倩

(责编：郝孟佳、熊旭)