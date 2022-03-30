原标题：国家高等教育智慧教育平台上线 首批推出2万门课程

这是一个全球课程规模最大、门类最全的国家高等教育智慧教育平台。首批上线的2万门课程，是从1800所高校建设的5万门课程中精选的优质课程，覆盖了13个学科92个专业类，让更多高校师生和社会学习者走进各大学的网上课堂。3月29日，在教育部新闻发布会上，教育部高等教育司司长吴岩这样介绍。

他口中的平台，指的是28日正式上线运行的国家高等教育智慧教育平台（以下简称智慧高教）。它和国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家24365大学生就业服务平台等四个子平台一起，集成在国家智慧教育平台上。

国家智慧教育平台的正式上线，是教育部推出的教育数字化战略行动取得的阶段性成果，是以实际行动为构建网络化、数字化、个性化、终身化教育体系迈出的重要一步。

吴岩表示，截至2022年2月底，我国上线慕课数量超过5万门，选课人次近8亿，在校生获得慕课学分人次超过3亿，慕课数量和学习人数均居世界第一，并保持快速增长的态势。

智慧高教的建设目标是汇聚国内外最好大学、最好老师建设的最好课程，成为全球课程规模最大、门类最全、用户最多的国家高等教育智慧教育平台。它要实现两大核心功能：一是面向高校师生和社会学习者，提供我国各类优质课程资源和教学服务。二是面向教育行政部门和高校管理者，提供师生线上教与学大数据监测与分析、课程监管等服务。

首批上线课程汇聚了众多名师大家、院士学者课程，学习者可以聆听到著名经济学家林毅夫、医学大家钟南山和张文宏、著名敦煌学者樊锦诗精彩授课。

作为智慧教育平台，平台采用了先进的智联网引擎技术，实现了服务智能化、数据精准化和管理全量化。平台依托大数据、云计算、人工智能等技术，通过快捷搜索、智能推荐等方式，为学习者提供多种符合个性化学习要求的智慧服务，优化了用户体验。平台对课程信息及学习数据进行实时采集、计算、分析，为教师教学与学生学习提供定制化、精准化分析服务。将所有在线课程平台的学分课程纳入管理范围，可集中反映我国在线课程发展全貌，具备门户的汇聚集中能力、开关控制能力，实现“平台管平台”。

吴岩表示，下一步将致力于建立覆盖高等教育所有学科专业的一流核心课程体系、核心教材体系、核心实验实训体系，汇聚名家名师名课，打造中国高等教育永远在线的“金课堂”。教育部也将依托智慧高教，在全国选取部分省份和本科高校开展高等教育数字化改革试点建设，在平台建设应用、智慧场景搭建、教育数据治理等方面先行先试，探索教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，示范引领高等教育数字化融合创新发展。

吴岩说，要推动各类学校、各类老师善用慕课、会用慕课，不断创新教学应用的模式，自如娴熟地运用线上线下混合式、融合式的教学方式；也要让本就是互联网原住民的高校学生，学得更快、更多、更深、更好。

“数字化是个新鲜事，也是个重要事，要把新鲜感变成新常态，把重要事变成伟大事，着力构建以数字化为特征的高等教育新形态。”吴岩强调。

（本报记者 张盖伦）

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