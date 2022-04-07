人民网北京4月7日电 （记者郝孟佳）近日，教育部印发《2022年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》（下称《计划》），系统谋划和扎实推进新时代儿童青少年近视防控工作，确保《综合防控儿童青少年近视实施方案》中明确的加强近视防控宣传教育、定期开展视力监测、完成年度评议考核、近视率核定等儿童青少年近视防控工作重点任务落地。

《计划》明确了全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制15个成员单位2022年在发挥统筹协调作用、合力推进近视防控，推动和督促学校、医疗卫生机构、家庭、社会强化儿童青少年近视防控，印发近视防控相关政策文件，提升社会近视防控意识，增加体育锻炼和减轻学业负担，落实中小学生定期视力监测，加强评议考核和市场监管，强化机制保障等方面的重点任务77项。

同时，《计划》还明确了教育部15个相关司局2022年在推动和督促学校强化儿童青少年近视防控，加强近视防控宣传教育，强化中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质五项管理，加强学校体育锻炼和户外活动，规范校外培训机构、减轻校内校外学业负担，完善学校校医、医务室配备，加强近视防控专业人才培养，强化典型示范引领，强化评议考核等方面重点任务47项。

《计划》制定过程中征求并采纳了15个全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制成员单位意见，明确了15个全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制成员单位、教育部15个相关司局2022年近视防控重点任务、责任部门和完成期限。

据悉，印发《计划》是教育部作为全国综合防控儿童青少年近视工作牵头部门，继印发2021年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划后，又一次全面部署年度全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划。

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