原标题：四平台齐上线 推动教育数字化转型

日前，国家智慧教育平台正式上线。国家智慧教育平台一期项目包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台、国家24365大学生就业服务平台。搜索“国家智慧教育平台”可以找到各项目平台。

国家智慧教育平台是国家教育公共服务的一个综合集成平台，具有学生学习、教师教学、学校治理、教育创新等功能，是促进教育公平和质量提升、缩小数字鸿沟、推动教育服务共同富裕的有效支撑，是为构建网络化、数字化、个性化、终身化教育体系迈出的重要一步。面对“人人皆学、处处能学、时时可学”的教育教学需求，这些智慧教育平台有哪些内容，平台资源建设进展如何，后续将怎样发展？日前，教育部举行发布会介绍相关情况。

国家中小学智慧教育平台——

服务“停课不停学”

3月1日，国家中小学智慧教育平台试运行。3月1日至25日，累计浏览总量达7.2亿，日均浏览量2888万以上。平台不仅覆盖了全国各省区市用户，还包括180多个国家和地区的用户。

在原有专题教育和课程教学两个资源版块的基础上，国家中小学智慧教育平台新增了课后服务、教师研修、家庭教育和教改实践经验等版块，共有36个二级栏目。现有资源总量达28052条，新增资源17300条。其中，平台的课程教学资源目前上线19个版本、452册教材的19508课时资源。

此外，国家中小学智慧教育平台注重全面育人，着力提高学生综合素质，促进德智体美劳全面发展健康成长，专门开设了党史学习、爱国主义、品德教育、科普教育、生态文明、体育锻炼、文化艺术、劳动教育等栏目；着力支撑“双减”和疫情防控等重大任务，专门开设了作业命题、课后服务、学科研修、生命与安全、心理健康等版块栏目，还专门提供了心理援助热线；既有覆盖多个教材版本的各学科各年级全部课程学习资源，又有丰富的课后活动、研学实践、影视教育、经典阅读、家庭教育等多方面资源。

未来，国家中小学智慧教育平台将持续丰富平台资源，完善资源建设机制，不断汇聚各类优质资源；不断拓展平台功能，逐步实现对资源使用的跟踪反馈、过程性数据收集分析、个性化资源推送等。

国家职业教育智慧教育平台——

更自主的“技术技能学习中心”

新技术不断迭代升级，对职业教育现代化治理体系和治理能力提出了更高要求。数字化转型升级，有助于职业教育加大数据分析应用的力度、深度和效度，实现个性化、精准化资源信息的智能推荐和服务，为管理人员和决策者提供及时、全面、精准的数据支持，逐步形成“数治职教”治理新模式。

国家职业教育智慧教育平台有四个版块：“专业与课程服务中心”，服务学习者，让其享有优质便捷的职业教育数字化资源，提高职业教育数字化资源使用效率；“教材资源中心”，服务职业教育教材开发、选用、监管和评价等需要；“虚拟仿真实训中心”，服务职业教育实训教学、技能鉴定和竞赛考试等应用需要；“教师服务中心”，服务职业教育干部职工培训内容优化、培训质量提升。国家职业教育智慧教育平台分三期建设。3月28日上线的是专业与课程服务中心，6月底完成其他各中心的开发和上线。截至目前，平台已有教师自建课程超17.8万门，为“大规模个性化”培养技术技能人才提供可能。

国家职业教育智慧教育平台有利于革新传统学校模式。数字化时代，职业院校将突破传统的“围墙”限制，成为形式上更丰富、本质上更自主、时间上更弹性、内容上更定制、方式上更混合的“技术技能学习中心”，为学生提供智能开放教学及实训环境，实现泛在学习。此外，数字技术还能促进城乡之间、区域之间、学校之间、师生之间优质职业教育资源的均衡。

未来，国家职业教育智慧教育平台将逐步建成“优质职教资源共建共享平台、学生学习与交流的平台、教师教育教学与备课交流的平台”，陆续上线虚拟仿真实训中心、教师能力提升中心、教材资源中心。建立更完善的国家、省、校三级互补的优质专业与课程资源共建共享体系。

国家高等教育智慧教育平台——

实现“一站搜索全网好课”

教育部实施“高等教育数字化战略行动”，打造并推出国家高等教育智慧教育平台，旨在解决各类学习者在使用中遇到的资源分散、数据不通、管理不规范等问题，实现全国高等教育在线资源的便捷获取、高效运用、智能服务，为高等教育数字化改革和高质量发展提供有力支撑。

国家高等教育智慧教育平台首批上线的2万门课程是从1800所高校建设的5万门课程中精选的优质课程，课程覆盖了13个学科92个专业类，让更多的高校师生和社会学习者走进各大学的网上课堂。首批上线课程汇聚了众多名师大家、院士学者课程。智慧高教平台链接了“爱课程”和“学堂在线”两个在线教学国际平台，向世界提供900余门多语种课程。

国家高等教育智慧教育平台为全国高校师生和社会学习者提供高效便捷的教与学服务的国家级资源。以课程名、学科专业、高校、平台、专题、一流课程、热门课程、最新课程等多个路径实现“一站搜索全网好课”，为学习者提供更加友好的个性化体验和服务，推进新常态下的在线教学建、用、学、管全过程智慧化治理，提高教育决策与管理水平。

未来，国家高等教育智慧教育平台将建立覆盖高等教育所有学科专业的一流核心课程体系、核心教材体系、核心实验实训体系，汇聚名家名师名课，打造中国高等教育永远在线的“金课堂”。将依托平台，在全国选取部分省份和本科高校开展高等教育数字化改革试点建设，在平台建设应用、智慧场景搭建、教育数据治理等方面先行先试，探索教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，示范引领高等教育数字化融合创新发展。推动“强校带弱校”，深入实施“慕课西部行计划”，帮助西部高校提升教育教学水平，推进教育公平。

国家24365大学生就业服务平台——

打造24小时365天“互联网+就业”服务

在原有教育部新职业网和24365智慧就业平台基础上，全新升级建成的国家24365大学生就业服务平台，通过打造24小时365天“全时化、智能化”平台，为毕业生和用人单位提供更优质的“互联网+就业”服务。

国家24365大学生就业服务平台已汇聚比较丰富的就业资源。面向2022届毕业生，汇集了380余万个岗位信息。平台正在举办“2022年邮政快递业网络招聘”“24365校园招聘服务-陕西专场”等五场招聘会。已上线“互联网+就业指导”直播课91期，涵盖就业形势与政策、行业分析、求职技巧等内容。平台还上线了“宏志助航”系列就业指导培训课程资源118个，提供44项职业测评、125个职业百科和578个职业案例。

国家24365大学生就业服务平台提供的高校毕业生信息，基于学信网学籍数据，确保毕业生信息的真实准确；平台通过与有关部门和第三方平台协作，核验用人单位信息，确保招聘单位信息真实有效，为毕业生提供从求职准备、就业指导、查询信息、简历投递到网上签约等一站式服务。同时，结合毕业生求职意愿等信息，平台主动为毕业生推送适合的岗位信息。

未来，围绕促进高校毕业生更加充分更高质量就业，国家24365大学生就业服务平台将持续完善和升级，进一步汇聚更多资源，完善功能应用，提升用户体验。

（本报记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、熊旭)