为提升高等教育服务经济社会发展能力，内蒙古自治区教育厅聚焦自治区重点产业链，加大了对高等学校专业布局优化调整力度。2021年度全区高等学校新增258个专业布点，撤销206个，其中本科高校新增19个，撤销20个；高职高专新增239个，撤销186个。

据悉，2021年以来，内蒙古自治区教育厅指导各高校紧紧围绕服务国家和区域经济社会发展、产业升级对人才的需求，健全专业随产业发展动态调整机制。在专业布局调整中，坚持增设一批、升级一批、改造一批、淘汰一批，打造有效服务区域经济社会发展、符合学校办学定位的专业和专业群，避免过度重复设置专业造成的同质化竞争、结构性过剩，及时撤并供给过剩、就业率低、职业岗位消失的专业。

在本次专业布点调整中，内蒙古自治区教育厅扩大了服务自治区绿色农畜产品加工、新能源、新材料、数字经济等重点产业链的专业布点数量。如在本科高校新增了智慧农业、能源化学工程、数字经济、中医康复学等专业，在高职高专新增了绿色食品生产技术、新能源装备技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、钢铁智能冶金技术、光伏材料制备技术、光伏工程技术、智能焊接技术、飞机机载设备装配调试技术、农村电子商务、智慧健康养老服务与管理等专业，覆盖了自治区九大重点产业链。

下一步，内蒙古自治区教育厅将以服务国家和自治区重大战略需求为导向，紧扣自治区重点产业链安排部署教育链，深化高等学校学科专业体系改革，进一步健全完善学科专业常态化监测机制，通过搭建人才需求预测预警系统、构建招生培养就业联动机制、深化产教融合校企合作等措施，进一步做好学科专业动态调整和布局优化，不断提升高等教育服务自治区重点产业转型升级能力。（记者 高 平 王 潇）

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