杜曾慧 刘博超

千库网供图

日前，为满足印度尼西亚职业院校在职教师“中文+职业技能”的学习需求，由中外语言交流合作中心、中国—东盟中心、印度尼西亚驻华大使馆共同主办的2022印尼“中文+职业技能”本土师资培训在线上举办。

此次培训历时9天，开设“中文+物流管理”“中文+电子商务”“中文+计算机网络”3类专业课程，由承办方之一的南京工业职业技术大学校长谢永华带队授课，其中，中方授课教师达20余人。来自印尼100多所职业院校的887名学员参加，印尼教育文化部为完成培训的学员授予学分。

学员们表示，此次培训不仅体验了书法、剪纸等中华传统文化，也了解了中国职业教育的发展概况以及中国物流、电商、计算机网络等行业现状，希望未来能到中国学习。

立体式教材助力线上教学

从儿时起，“中国制造”这个词就深深地印在了喜欢中国电影的朱娜迪的脑海中。成年之后，她也常用中国制造的产品，还是中国体育的忠实粉丝。“我非常敬佩中国在体育方面取得的成就，中国体育健儿在历届奥运会上取得的成就，让同为亚洲人的我们感到骄傲。”朱娜迪说。

此次“中文+职业技能”培训是朱娜迪第一次学习中文，专业内容跟物流相关。在培训过程中，授课老师将物流相关概念如电动叉车、堆垛机等，用动态图表现。与此同时，将其功能以及在生产场景中相互关联的应用通过动画的形式展示，这样让学习者既直观了解了其样子，也了解了它们如何工作，帮助学习者同时掌握中文和相关职业技能知识。

值得一提的是，教材中涉及到的操作技能全部匹配了对应的3D视频，就如同学习者亲自在仓库里操作一样。

朱娜迪表示，虽然是远程网络学习，但这种立体式教材提升了学习体验，令她受益匪浅。“如今，我已经能用中文说出物流行业相关词汇和基本流程。”朱娜迪说。

既教中文也教职业技能

西蒂·艾沙觉得自己能参加此次培训“非常幸运”，因为他学习中文的愿望由来已久。但在培训期间，由于印尼中部连日暴雨，艾沙所在地区的网络信号变得极不稳定。为了顺利完成线上学习，他只能长途跋涉到网络信号较好的区域。“通过培训，我了解了中国的文化、语言、礼仪等，也学到了职业技能，希望将来也能和教我的老师们一样，成为一名专业教师。”艾沙说。

此次培训也让尼聂克·马金提感到“特别兴奋”。“被选为此次培训的参与者之一实在太开心了，因为培训和我的专业相关。我既想了解中国职业教育的发展现状，也想了解中国制造业的发展水平。”马金提说。

书写汉字和用中文制作演讲视频，是马金提在培训中比较发怵的事。一开始，他只能借助直尺将汉字写得横平竖直且费时极长。培训一段时间后，马金提已经可以在较短时间内工工整整地书写方块字了。“我还学到了很多其他方面的知识和技能，比如书法艺术、中国的职业教育状况等。”

加深对当代中国的了解

当伊娃·索菲亚收到可以参加本次线上培训的通知时，高兴得几乎跳了起来。作为印尼物流工程课程的老师，她一直期待学到更多物流管理方面的知识。虽然语言是不小的障碍，但是中方老师友好、耐心的教育方式，很快就让索菲亚进入到良好的学习状态中。通过一段时间的学习，索菲亚觉得自己增长了见识、扩宽了思路，也加深了对中国的了解。“我感谢有这样的机会可以向中国老师学习，希望有一天可以到中国亲身体验其宽广和美丽。”索菲亚说。

因培训为线上模式，为了增强教学的交互性，中方教师团队通过短视频、虚拟工作场景、词汇立体化、游戏等教学手段提升了学员的中文运用能力。

学员们表示，培训让他们“爱上了中国”。印尼教育界人士表示，此次“中文+职业技能”培训项目在课程参与度和教学效果两方面都获好评，在学习过程中，学员们既领略了中国文化的魅力、拓展了国际视野，也增进了对中国日新月异发展的了解。

(责编：何淼、熊旭)