展览现场。北京市海淀区特殊教育指导中心供图

人民网北京4月2日电 （记者李依环）第十五个“世界孤独症日”来临之际，“星星向融·童心筑梦”孤独症学生书画作品巡展日前揭幕。据悉，本次巡展由北京市海淀区特殊教育指导中心、海淀教育基金会联合主办，在接下来为期一个月的巡展中，由北京市海淀区36所普通学校中的特殊儿童绘画的200多幅作品，将在全市多地展出，推动社会公众了解和关注孤独症儿童群体和融合教育。

北京市海淀区特殊教育指导中心主任王红霞介绍，近年来，随着孤独症群体画展的广泛开展，孤独症群体走入了更多人的视野。自2015年起，中心已经相继策划了系列公益画展活动，还在线上开展了系列“云”画展。今年，中心还联合了海淀区30多所开展普特融合教育的学校，希望把这次画展变成家校社协同的窗口，让更多人关注、参与进来。

展览现场。北京市海淀区特殊教育指导中心供图

今年“世界孤独症日”的主题为“全民高质量的融合教育”。北京市海淀区图强第二小学校长黄学英告诉记者，近年来，海淀融合教育通过机制创新、队伍培育等举措，形成了普特融合的良好氛围。同时，她也指出，相比于教育系统的探索和努力，当前，融合教育面临着社会公众了解不足、支持不够的问题，亟需更多家长和社会民众转变观念，推动融合教育发展。

记者了解到，作为系列活动之一，今天下午，北京市海淀区特殊教育指导中心组织了孤独症学生生涯规划圆桌论坛，特邀华东师范大学融合教育研究院院长邓猛，以及两位孤独症学生家长做客论坛，围绕“聚合力 共筑终身发展的优质教育”主题，共同探讨如何建设家校社一体化的终身教育体系，更好助力“星星的孩子”健康成长。

(责编：李依环、熊旭)