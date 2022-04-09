记者从中国科协了解到，为团结引领广大科技工作者和科普工作者，提升社会化科普工作能力，中国科协日前认定了800个单位为2021－2025年度第一批全国科普教育基地。

纳入2021－2025年度第一批全国科普教育基地的中国科学院上海昆虫博物馆。新华社记者张建松 摄

2021年6月国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》提出，大力加强科普基地建设。深化全国科普教育基地创建活动，构建动态管理和长效激励机制。鼓励和支持各行业各部门建立科普教育、研学等基地，提高科普服务能力。

经过初评、终评和公示等程序，中国科协决定命名中国科学院北京纳米能源与系统研究所（Maxwell科学+）、中国测绘科学研究院、中国地图出版社地图文化馆等800个单位为2021－2025年度第一批全国科普教育基地。

此次认定的基地类型多样，包括拓展强化科普服务功能的图书馆、文化馆、博物馆等公共设施，公园、自然保护区、风景名胜区等公共场所，以及开发利用工业遗产和闲置淘汰生产设施建设的科技博物馆、工业博物馆等。

中国科协表示，希望被命名的全国科普教育基地因地制宜，不断提升科普公共服务能力，推进新时代科普工作模式转型升级，并围绕利用科普资源助推“双减”工作，积极对接学校课后服务需要，加强科学精神和科学方法的宣传，为全面建设社会主义现代化强国作出积极贡献。（记者温竞华）

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