本报记者 窦瀚洋

开学以后，家住浙江杭州的周女士遇到件烦心事：“孩子天天刷短视频，说也不听，马马虎虎写完作业就赶紧抱着手机。”为了方便家校联系，周女士给上初一的孩子买了一部新手机，没想到孩子却对刷短视频上了瘾。周女士对此很焦虑：“短视频的内容五花八门，手机在他自己手上，家长又不能时刻盯着。孩子正值学习成长的关键时期，这么下去学习成绩肯定要下降，着急啊！”

在家长群中一打听，这样的烦恼还真不少：“短视频刷多了，孩子容易上瘾，很难静下心来学习”“孩子正处于叛逆期，说多了容易吵架”“大数据算法推荐相似内容，让孩子越来越沉迷”……打开手机应用商场，各种短视频应用鱼龙混杂，还经常被列为“装机必备”。“现在手机上的短视频平台软件数不胜数，别说孩子了，大人有时候刷起来都没完。”孩子对刷短视频上瘾，成了许多家长头疼的问题。

前不久，记者在杭州多所中学展开调查，发现近九成学生有使用短视频平台的习惯，近一半家长表示孩子或多或少存在沉迷短视频的现象，超半数家长认为短视频成瘾对青少年成长存在严重影响。对短视频的内容顾虑，家长们主要聚焦在负面网红、恶意炒作等方面。有家长表示，对短视频的沉迷就像“温水煮青蛙”，“网络上啥都有，就怕久而久之，从情绪到学习再到价值观形成，孩子各方面成长都会受到不同程度的负面影响。”

“现在的青少年从小生活在网络环境中，学习、生活的内容和方式都离不开网络。”杭州师范大学教育学院心理系主任杨群表示，“短视频传播速度快，受众范围广，想要完全回避短视频并不现实，而且短视频上也有许多健康、正能量的内容。但不管内容健康与否，刷屏成瘾现象都会给青少年的身体、心理带来严重的负面影响，尤其是有些青少年还热衷于模仿短视频中的人物形象、动作，更加影响其健康成长。”

如何防止青少年刷屏成瘾？杨群认为，首先应重在预防，温暖的家庭氛围、良好的社会支持、健康的兴趣爱好、积极的情绪应对策略和有节制的手机使用都是防止成瘾的保护性因素。

为青少年营造健康的网络环境也非常必要，杨群建议，有关部门应加大对短视频平台的管理监督，净化短视频内容，进一步规范网络直播，还青少年一个健康绿色的短视频空间。

“防止未成年人沉迷于刷短视频，只靠有关部门加强监管远远不够，家长在这其中应该扮演更重要的角色。”北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮表示，未成年人是否应该使用手机，以及形成怎样的手机使用频率和习惯，作为孩子的第一任老师，家长首先要发挥自身的示范榜样作用，用更多时间陪伴孩子，在孩子面前控制自己刷短视频的时间。

“在孩子即将接触手机之前强化教育，让孩子知道过度使用手机的危害，尤其是对短视频形成正确认识。”许泽玮说，“只要教育得当，完全能达到孩子远离短视频甚至不使用手机的效果，把有限的精力放在学习和生活上。”

“要防范未成年人刷屏上瘾，需要在现实中增加兴趣爱好，提高孩子的人际交往能力，这样沉迷短视频的概率就会大大降低。”杨群表示，还可以丰富课外活动，在课余时间增加知识。

“当然，也不应排斥短视频对孩子学习与创作上的正面意义。”杨群说，青少年不仅是受众，也可以是参与者、制作者和发布者，家长应该鼓励他们制作并发布一些有意义的短视频，在创作中学习，从而激发孩子的创造力，也有助于转移注意力。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 10 版）

(责编：孙竞、熊旭)