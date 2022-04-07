原标题：二〇二四年实现中考省级统一命题

教育部6日发布《关于做好2022年中考命题工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地积极推进省级统一命题，尚未实行省级统一命题的省份，特别是辖区内地市命题单位存在命题管理不完善、条件保障不到位、命题人员数量不足、命题质量不高等问题的省份，要力争2022年实现省级统一命题，确保命题质量。确不具备条件的省份，要研究提出加快推进省级统一命题的工作方案，明确时间表、路线图，到2024年实现中考省级统一命题。

教育部表示，从对各地中考命题跟踪评估的情况看，一些地方还存在超标命题、试卷难度不合理、记忆性试题比例偏高等问题。2022年将迎来“双减”政策实施后第一次中考，做好2022年中考命题工作，对于引导深化义务教育教学改革、促进减负提质、巩固“双减”成果具有重要意义。

因此，《通知》要求各地要坚决取消初中学业水平考试大纲或考试说明，不得超标命题和随意扩大、压减考试内容范围，严禁将高中课程内容、学科竞赛试题以及校外培训内容作为考试内容，确保依标命题、教考衔接。进一步对各相关学科中考试卷考试时长、容量、难度等提出规范要求，既要防止试卷过难增加学生学业负担，也要避免试卷过易难以体现区分度。要根据不同学科特点，合理设置试卷试题结构，减少记忆性试题，增加探究性、开放性、综合性试题，坚决防止偏题怪题。

此外，《通知》要求各地在中考命题工作中，建立试题政治性审查制度，切实加强各学科特别是语文、道德与法治、历史、地理等学科试题的政治性审查，重点审查试题选材的价值导向和材料使用的严谨性，杜绝出现国旗国徽图案使用不规范、国家地图版式不完整、不尊重民族习俗和宗教信仰等问题，确保试题正确政治方向。

值得注意的是，教育部还对命题人员作出明确要求，确保达到国家规定的“每个学科命题组原则上不少于5人（含至少两名试题审核人员）”基本要求。命题人员应以优秀学科教研员和初、高中骨干教师为主，积极吸收符合条件的高等学校、科研机构及其他相关机构的专业人员。严禁命题人员参与考试辅导材料编写和校外培训活动。（记者晋浩天）

(责编：李依环、熊旭)