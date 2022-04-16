本报北京4月15日电（记者靳晓燕）2022年4月15日是第七个全民国家安全教育日。为树牢总体国家安全观，感悟新时代国家安全成就，由国务院学位委员会国家安全学学科评议组主办的“总体国家安全观与国家安全学学科建设研讨会”在北京师范大学召开。本次会议的主题是贯彻落实总体国家安全观，全面加强国家安全学学科建设。

国务院学位委员会办公室副主任、教育部学位管理与研究生教育司副司长徐维清在会上表示，国家安全学学科建设首先要提高政治站位，深刻认识和学习总体国家安全观，建立中国特色的国家安全理论体系和学科体系；要尊重学科发展规律，理解国家安全学的内涵和外延，论证和梳理好具体安全和国家安全的关系；要围绕特色发展，聚焦国家重大需求，发扬各培养单位的优势构建和优化课程体系，与实务部门联合培养国家安全的高级人才。

国家安全学学科评议组召集人、清华大学公共安全研究院院长范维澄院士说：“希望通过此次会议，进一步深刻认识国家安全学学科建设的重要性、紧迫性和特殊性，切实发挥首批国家安全学博士、硕士点授权单位和试点单位在国家安全人才培养、科学研究、智库建设等方面的引领示范作用，先行先试，融合创新，为建成具备中国特色和中国学派的国家安全学一级学科奠定基础，为创新‘跨门类’的人才培养模式探索新路。”

北京师范大学副校长涂清云介绍，北京师范大学于2021年成立了国家安全与应急管理学院，率先布局“交叉学科”门类和国家安全学一级学科，探索构建完整的国家安全学人才培养体系，努力建成国家安全和发展战略领域具有影响力的智库力量。

来自清华大学、北京大学、中国现代国际关系研究院、中国人民大学、国防大学、中国人民公安大学、中共中央党校（国家行政学院）、国际关系学院、外交学院、北京师范大学等单位研究生教育管理部门和相关院系的领导和专家分别介绍本单位国家安全学学科建设现状和未来学科发展规划。

国务院学位委员会国家安全学学科评议组召集人、中国人民公安大学原校长程琳在会议总结时表示，各培养单位积极探索国家安全学学科建设的顶层设计和科学规划，努力实践“跨学科、跨学院、交叉性”的学科建设和人才培养范式，在二级学科设置、教材编写、师资队伍建设和学生培养等方面取得了积极进展，开局良好，成效显著。各培养单位要围绕自身特色研究领域进一步开展国家安全学研究和国家安全学学科体系、理论体系和课程体系的构建，针对国家安全面临的实际问题，培养专业型与战略型人才，为维护国家安全提供有力的人才保障。

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