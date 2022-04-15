原标题：北京推进干部教师 跨学区交流轮岗

北京市委教育工作领导小组办公室成员、教工委副书记、一级巡视员李奕昨日在教育部介绍《新时代基础教育强师计划》的新闻发布会上表示，北京已开始尝试推进干部教师优质服务属性的跨校、跨学区（集团）的交流轮岗，最大限度扩大优质资源辐射。

李奕介绍，北京市着力推动基础教育教师跨校教研交流，推动区域教育整体质量提升。2021年市教委和市财政局共同发布《北京市中小学教师开放型在线研修计划》，目前已经正式启动。这个项目依托北师大未来教育高精尖中心搭建的研修平台，组织全市中小学特级校长、特级教师，包括正高级教师、市级学科教学带头人、市级骨干教师共3600余人上线，为第一批试点的通州、密云、延庆、门头沟4个区1.9万名义务教育阶段教师开展在线研修的服务。研修形态包括名师直播课堂、一对一实时研修、开放检课。时段为校历规定的每学期周一到周五晚上6点到10点，双休日及法定节假日的早8点到晚10点，即利用老师们的课余时间。

本学期截至4月11日，教师登录该研修平台共4337人次，指导教师共发布“名师直播课堂”公开课公告35场，这学期目前已经完成6场，近千名学员完成了观看。另外有5名学员老师发布了开放检课5节，在线上接受指导教师的指导。“开放的研修解决了疫情防控常态化背景下的教师研修的现实需要，同时也提升了教师在‘双减’背景下，在课堂教学、作业设计、课后服务等校内供给的能力素养提升方面的切实需求”。

为推动区域教育整体质量提升，在上述实践探索的同时，北京还开始尝试推进干部教师优质服务属性的跨校、跨学区（集团）的交流轮岗，最大限度地扩大优质资源的辐射，增进学生的实际获得。

北京青年报记者了解到，教育部等八部门昨天发文启动《新时代基础教育强师计划》，提出由教育部属师范大学和高水平地方师范院校每年为脱贫县、中西部陆地边境县培养1万名本科层次师范生，这些师范生学习期间享受“两免一补”（免除学费、免缴住宿费，补助生活费），毕业后全部到定向县任教。此外，计划还将支持50所左右师范院校加强教学科研设施建设，推进高素质复合型硕士层次高中教师培养试点，对乡村教师在职称评聘上实行特殊支持，绩效工资分配向班主任、一线教师等倾斜，实现发达地区和欠发达地区学生“同上一堂课”等。（记者 雷嘉）

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