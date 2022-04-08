本报北京4月7日电（记者邓晖）骨关节炎是一种常见的关节疾病，多见于中老年人群，好发于膝关节、髋关节等负重关节及活动量较多的关节，目前临床上缺乏有效的治疗方法，严重者需行人工关节置换术。相关数据显示，目前我国约有2亿骨关节炎患者，随着我国社会老龄化程度不断加剧，骨关节炎导致的疾病负担仍在持续攀升。

记者从清华大学获悉，清华大学材料学院王秀梅团队和浙江大学医学院附属邵逸夫医院方向前团队提出了通过抑制骨关节衰老促进软骨再生，进而治疗骨关节炎的新策略。该成果已于近期在线发表在《科学·进展》上。

研究团队介绍，骨关节炎的典型特征是软骨进行性丧失和润滑液减少，其发展过程中，软骨细胞衰老会导致软骨分解。该研究团队首次发现并验证了骨关节炎软骨衰老相关的miRNA（miR-29b-5p），它的持续递送能够抑制软骨细胞衰老，改善骨关节炎患者关节中软骨基质合成和分解之间的不平衡，从而抑制骨关节炎对软骨基质的持续性破坏。

在这一发现基础上，研究团队开发了基于干细胞归巢水凝胶的miRNA递送系统SKP@miR——通过原位注射具有干细胞归巢活性的自组装多肽纳米纤维水凝胶缓释递送miR-29b-5p，同时募集内源性滑膜间充质干细胞（SMSCs）。结果显示，持续的miR-29b-5p递送和干细胞的募集以及随后分化成软骨细胞，实现了成功的软骨修复和软骨细胞再生，促进了软骨基质的合成，改善了关节磨损，最终使受损关节恢复到与正常关节相似的状态。

该研究表明，基于miRNA的治疗方式替代传统手术治疗骨关节炎具有巨大潜力，在临床应用中更方便实用，对于开发针对骨关节炎的疾病修饰疗法具有重要意义。

(责编：何淼、熊旭)