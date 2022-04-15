人民网北京4月15日电 （记者李依环）14日，教育部举办2022年第2次全国教育系统疫情防控工作视频培训，培训近日教育部联合国家卫生健康委印发的高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第五版），部署从严从细从实做好当前教育系统疫情防控工作，提高科学精准防控水平。

会议强调，教育系统疫情防控工作要坚持人民至上、生命至上，坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略不放松，坚定不移坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，统一思想，压实各级教育行政部门和各类学校疫情防控责任，守住校园不出现聚集性疫情的底线。

会议对教育系统疫情防控工作作出部署：一是要抓好常态化疫情防控，加大对第五版技术方案宣教力度，做到应知尽知，尽快学习掌握、不折不扣落实第五版技术方案各项要求；二是要结合病毒流行新特征、本地疫情形势和校园人群特点，完善科学精准的疫情防控方案，做到人、物、环境同防，快速果断处置突发疫情；三是要严格落实“四早”要求，加强师生健康管理、晨午检和核酸抽检等疫情监测预警，做到线上线下教学衔接顺利、校内后勤服务保障有力；四是要用好高校心理援助热线平台，加大专业心理咨询和援助力度；五是要做好疫情影响下的毕业生就业工作，加强政策方案解读。

记者了解到，近日，教育部、国家卫生健康委联合发布公告，通知印发《高等学校新冠肺炎疫情防控技术方案（第五版）》《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案（第五版）》和《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第五版）》，进一步科学指导高校、中小学和托幼机构做好新冠肺炎疫情防控工作。

培训会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友解析了近期国内外疫情防控形势与应对策略，国家卫生健康委疾控局相关负责人介绍了第五版技术方案制定背景和修订原则，中国疾控中心、北京市疾控中心专家对第五版技术方案进行了培训授课。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组各专项工作组和有关司局负责人，各省级教育行政部门、教育部直属各高等学校、部省合建各高等学校负责人等，分别在主会场和分会场参加培训。

(责编：李依环、丁涛)