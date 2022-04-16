班级合影。 浙江理工大学提供

中新网杭州4月15日电(童笑雨 张若娴 魏厚钱)“一个人可以走很快，但是一群人可以走很远。”提起浙江理工大学材料科学与工程学院2018级材料科学与工程(1)班，该校辅导员魏厚钱这样评价。

据悉，该班共有30人，3人就业，27人考研。如今，25人上线，23人拟录取。其中，两个宿舍全员“上岸”。事实上，大学四年里，该班各类竞赛获奖有50多人次，学生发表论文近30篇，拥有200多张获奖证书，是不折不扣的“学霸班”。

周子昂参加游泳比赛。 浙江理工大学提供

“学霸班”是如何养成的？

该班团支书宋楚涵至今还记得大一第一次班会，班主任付飞亚告诉大家机会掌握在自己手中，考研可以给未来多一个选择，甚至改变命运。

为此，从大一开始，该班的班会就固定了“学风建设1刻钟”环节。在这15分钟里，老师不断强调学习的重要性，同学们主动分享个人学习心得。

这样的学习环境起到了激励作用。从大一开始，该班学生就纷纷进入实验室、参与科研项目、参加各种比赛。

“我们不卷，努力是我们的日常。”该班学习委员师睿珂说。“我们班制定了图书馆、考研教室打卡制度，一开始只是为了互相督促学习，慢慢地大家把努力当成了一个日常习惯。”

师睿珂担任志愿者。 浙江理工大学提供

在该学院党委副书记周照东看来，这个班级能有如此高的上线率，是学校优良学风、学院氛围浓厚、班级协同努力、同学不懈追求、班主任关心爱护、辅导员倾心投入的结果。

事实上，除了学习，他们的生活也丰富多彩。

打乒乓球和羽毛球、抱着吉他在宿舍弹唱、骑着户外自行车飞驰、穿着汉服散步在校园、听着昆曲模仿里面的选段……校园中经常能看到这群学生为兴趣、爱好奔忙的身影。

热爱游泳的周子昂在大学获得过全国大学生游泳锦标赛男子50m蛙泳第四名、男子100m蛙泳第六名、浙江省大学生游泳锦标赛男子50m蛙泳第五名的好成绩。

“考研和自行车比赛一样，都是要咬牙坚持到最后，笑到最后的才是王者。”该班学生、户外自行车协会成员王文博感叹道。

在辅导员魏厚钱的眼里，班级里的每一名学生都在独有的领域和小世界中闪闪发光，虽然成绩排名有先后，但是班级里的每位学生都很优秀。

除了学习和生活，这个班级的学生还积极参加志愿服务。2390小时，是他们参加志愿服务的时间。从互联网大会到挑战杯赛场，从校园核酸检测点到社区防疫一线，都能看到他们穿着红马甲的身影。

“志愿服务不仅仅是奉献，自己也会有很多收获，会觉得自己的精神世界越来越丰盈。”互联网大会礼仪志愿者师睿珂说。

(责编：何淼、熊旭)