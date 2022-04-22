4月22日，北京科技大学迎来建校70周年。

主楼内的石匾上，四个敦实的大字“钢铁摇篮”，在无声的岁月里沉淀为古铜色，彰显出几分厚重。

70年来，26万名“钢小伙”“铁姑娘”从这里出发，奔赴祖国的四面八方，追逐富民强国的梦想，留下了灿若星河的印记。

“钢铁摇篮”育栋梁

1952年的春天，在京城北郊的满井旁，满载天津大学（原北洋大学）、清华大学、唐山铁道学院、山西大学、北京工业学院、西北工学院等6所国内著名高校矿冶系科的学科力量，中国共产党创办了新中国成立后的第一所钢铁工业高等学府——北京钢铁工业学院。

新中国成立不久，百废待兴，钢铁是当时最紧缺的物资之一。怀揣实现钢铁强国的梦想，一大批名师巨擘从海内外汇聚满井村。

从一穷二白到世界钢铁产量第一，以魏寿昆、柯俊、肖纪美等为代表，为新中国钢铁产业起步培养了大量人才。

1953年，柯俊携爱人和幼子，从英国绕道回国，几经波折抵达广州。他婉拒国内科研单位邀请，来到了正在初创阶段的北京钢铁工业学院。

在回忆录上，柯俊写下这样的一段话：“我已把未来和祖国人民紧密地联在一起，千灾万难，我将永远心向社会主义，绝不回头。”后来，他成为我国冶金史学科奠基人。

1953年，柯俊胞弟柯伟和李依依一起考进北京钢铁工业学院，毕业不久结为伉俪，一起从事金属材料和金属腐蚀与防护研究，后来分别当选中国工程院院士和中国科学院院士。“一门三院士”，传为佳话。

1960年，学校更名为北京钢铁学院，并被批准为全国重点高等学校；1988年，更名为北京科技大学。

建校以来，北科大以“钢铁强国、科教兴邦”为使命，积淀了“学风严谨、崇尚实践”的优良传统，熔铸了“求实鼎新”的精神品质，培养出26万余名莘莘学子，走出41位两院院士及一大批各行各业的栋梁和骨干。

科技创新硕果累累

北京市海淀区学院路30号，北科大的校址，从未更改。

世界上第一台弧形连铸机、我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”和第一枚洲际运载导弹的壳体材料、第一台国产工业机器人等均在北科大诞生。

这样的故事，依旧在校园里发生。

2019年，“嫦娥四号”在月球背面着陆成功，这是人类探测器第一次实现月背软着陆。在国内空白、国外垄断的背景下，北科大教授韩静涛团队研发的卷筒式伸杆机构技术，保证了探测任务的顺利进行，我国成为世界第三个掌握该技术的国家。

目前，已有320余套弹射卷筒式伸杆机构装载于100余颗中外各型航天器上，定位准确，展开成功率为100%。在韩静涛看来，“‘崇尚实践’是刻在北科大人骨子里的东西”。

连续6年出任“蛟龙号”海试现场总指挥、北科大79级校友刘峰说：“我清楚记得，毕业设计时，导师是怎么手把手教我进行实验的，这种‘传帮带’的人才培养方式对我影响深远。”

北京申办冬奥会成功后，北科大教授李晓刚就接到了任务，研发免涂装抗融雪剂耐蚀钢。冬奥会的赛道会使用盐类融雪剂，面临严重腐蚀问题，赛道还要耐磨，不允许出丝毫偏差。李晓刚一头扎进实验室，夜以继日地开展技术攻关。团队与首钢合作研发的产品，最终应用于北京冬奥滑雪大跳台和雪车雪橇中心场馆等工程，让李晓刚引以为傲的是，“这个技术既安全又环保”。

“天宫”“嫦娥”“蛟龙”“北斗”，大到大国重器，小到圆珠笔头，均有“北科大人”的身影。

啃下了自主生产笔尖钢这块硬骨头，为数百亿支圆珠笔安上了“中国笔头”的是北科大86级校友王辉绵。他说：“大学就要培养工匠精神，要沉下心来，坚持创新，打造精品。”

北科大校长杨仁树说，学校始终坚持面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大战略需求，瞄准“卡脖子”问题，多项核心技术应用于生产实际，产生巨大经济效益和社会效益。

“建设特色鲜明的世界一流大学”

近年来，北科大人才培养质量稳步提高，以研为峰，深化科教融合、产教融合、国际融合，提升研究生教育质量。

“每当我有各种疑惑，都会去咨询我的导师。不管是在生活、学习还是科研上，他都能给我指明方向。”北科大2019级本科生贾俊泽说。

北科大以“本”为本，全面推行本科生全程导师制，共有1609名专任教师担任14473名本科生的导师，其中包括院士、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者等众多高层次人才。

在新一轮“双一流”建设学科名单中，该校科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程四个学科入选。

北科大坚持“突出优势特色、凝练领域方向、优化结构布局、注重内涵发展”，积极构建“传统优势特色学科世界一流、工科主干学科国内一流、理科特色鲜明、人文社科在国内具有一定影响力”的学科布局。

“我们将始终胸怀国之大者，抓实抓好立德树人、科教兴邦具体实际，努力建设特色鲜明的世界一流大学。为建设教育强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦，作出无愧于时代的北科大新贡献。”北科大党委书记武贵龙说。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。北科大全体师生正以百倍的信心、昂扬的姿态，走向崭新的明天。

（本报记者 陈 鹏 本报通讯员 薛 浪 邢华超）

(责编：何淼、郝孟佳)