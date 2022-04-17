王立军

“横平竖直皆风骨，撇捺飞扬是血脉。”作为中国文化传承标志的汉字，已经深深融入我们的文化血脉。然而，随着手书体被数字化，汉字字体更加多元，一些所谓的“艺术字体”，粗俗草率地对汉字进行夸张变形，以博人眼球。这不仅背离了汉字的书写规范、文化内涵和审美趣味，更对广大群众形成了不良示范。日前，国家新闻出版署、国家广播电视总局联合开展不规范使用汉字问题专项整治，要求对出版物、电视和网络视听节目等大众传媒中违背汉字书写规律和审美品位，粗制滥造、拙劣夸张、观感不佳的字体进行清理替换。《语言文字》版特别推出“规范汉字大家谈”专栏，以推进规范使用汉字成为全民共识。

2022年2月，11家协会、学会联合发布《关于规范使用汉字的倡议》，倡导把汉字使用的规范、美观作为重要标准，在推进语言文字规范化、传承弘扬优秀传统文化中发挥示范带头作用。这一倡议再次把汉字规范推向大众视野。汉字规范反复成为“热点”，既说明了社会对汉字规范的关注，也从另一个侧面反映出汉字规范使用的现状不容乐观，汉字规范工作仍然任务艰巨。因此，我们有必要围绕这一话题开展更广泛深入的讨论，让规范使用汉字成为全民共识。

1.规范汉字是国家法定的通用文字

2000年10月颁布的《中华人民共和国国家通用语言文字法》首次使“规范汉字”成为一个法律概念。该法明确规定，“国家通用语言文字是普通话和规范汉字”，“国家推广普通话，推行规范汉字”。为了贯彻落实通用语言文字法有关“规范汉字”的规定，国务院2013年颁布了《通用规范汉字表》，第一次用“规范汉字”的概念命名国家汉字标准，也是第一次在通用层面明确了“规范汉字”的范围。

教育部语言信息管理司组编的《〈通用规范汉字表〉解读》对“规范汉字”的概念作出了这样的界定：“‘规范汉字’是指经过系统整理、由国家发布、通行于中国大陆现代社会一般应用领域的标准汉字。”从这一界定我们可以看出，规范汉字具有五个方面的属性：第一，规范汉字是由国家发布的，是国家法定的通用文字，具有权威性；第二，规范汉字是经过系统整理的，符合汉字系统发展的实际，具有科学性；第三，规范汉字是面向现代社会的，是根据现代社会的用字需要确定的，具有时代性；第四，规范汉字是面向一般应用领域的，所收录的特殊领域用字也都是跟人们日常生活密切相关的，具有通用性；第五，规范汉字在现阶段只适用于中国大陆，暂不包括中国台湾、香港、澳门等以使用繁体字为主的地区，具有区域性。

《国务院关于公布〈通用规范汉字表〉的通知》中明确表示：“《通用规范汉字表》是贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》，适应新形势下社会各领域汉字应用需要的重要汉字规范。……《通用规范汉字表》公布后，社会一般应用领域的汉字使用应以《通用规范汉字表》为准，原有相关字表停止使用。”这里所说的“相关字表”，主要包括《第一批异体字整理表》《简化字总表》《印刷通用汉字字形表》《现代汉语通用字表》《现代汉语常用字表》。这说明，《通用规范汉字表》是集以往汉字规范标准于一身的最高级别的国家汉字标准。这一标准将新中国成立以来的汉字规范工作推向了历史新高度，也为今后一段时期的汉字规范工作提供了重要依据。

2.规范汉字是汉字职能的根本要求

推行规范汉字，既是国家的法律规定，也是汉字自身职能的根本要求。

汉字是记录汉语的工具，这一职能要求字与词之间有比较清晰的对应关系。但由于汉字是表意体系的文字，无论是早期以象形为主的阶段，还是后来进入复杂的表意文字阶段，其形体都具有很强的多变性。如甲骨文像鸟之形的“隹”字，写法众多，或繁或简，形态各异；金文虽然相对甲骨文来说较为规范，但《金文编》中收录“隹”的不同写法仍有100多个；战国时期由于诸侯力政、不统于王，导致诸侯各国文字形体严重分歧；即使到了隶书和楷书阶段，同一个字的形体变异仍然非常严重，《汉语大字典》收录“国”的异体字就有20多个。汉字的一字多形现象，严重扰乱了字与词之间的对应关系，影响了汉字记录汉语的有效性，也大大增加了人们学习和使用汉字的负担，因而必须加以整理和规范。如果任由汉字自发地发展，不及时进行人为规范，纷乱繁杂的冗余字形就会使汉字系统不堪重负，无法有效履行记录汉语的职能。

历史上每当汉字混乱到非常严重的程度时，就必定迎来一次大规模的文字规范运动，将汉字的发展方向调校到正确的轨道上来。而每次汉字回归规范的时期，也往往伴随着文化的大繁荣。因此，汉字规范程度的高低，也在一定程度上折射出社会文化的发展水平。例如，战国时期汉字大乱之后，秦始皇不得不进行“书同文”，不然秦朝的政令就无法顺利颁行全国；秦始皇的焚书坑儒，以及西汉时期今文经学的独霸天下，导致古今文字血脉的隔断，乱写、乱讲汉字之风盛行，西汉官方开始严加整饬，规定“吏民上书，字或不正，辄举劾”；魏晋南北朝时期战乱迭起，文字失范，唐代官方及文人便极力推重“字样之学”，倡导使用规范汉字。这些历史事实都有力证明，规范汉字是汉字职能的根本要求，是汉字健康发展的必然需求。

3.规范汉字是信息时代的迫切需要

汉字是人们传递和交流信息的重要媒介，这种社会属性决定了它必须由使用者达成共同的认知，才能有效发挥交际工具的作用。唯有其形体高度统一，使用者传递和接收的信息才能高度精准。因此，社会越发展，对汉字规范程度的要求就越高。特别是到了信息时代，计算机成为传播信息的工具，实现了信息传播的高速度、远距离和高度的社会化。使用汉字传递和接收信息的社会群体越来越大，使用者之间的距离也越来越远，甚至整个世界都已融入汉字信息的传播网络。这种远距离、大范围的信息传播，使得汉字规范的必要性更加凸显。只有实现汉字的高度规范化和标准化，才能确保信息传播的速度和可信度。

信息技术的发展，也带来社会信息传递量的快速增长，人们日常生活中的用字量也随之增加，用字范围不断扩大。本来属于特殊领域的专业词汇，也会随着科技的普及和发展而快速进入百姓生活；本来属于十分生僻的地名用字，也会由于该地的某一突发事件而变得人人皆知。用字量的扩大、生僻字进入日常生活，超越了原有汉字规范标准的覆盖范围，就需要对以前的汉字规范标准进行及时修订调整。特别是那些与人们日常生活密切相关的用字，如姓氏人名、地名用字，涉及户籍、金融、邮政等行业的信息化问题，如果不及时加以整理规范，就会严重影响百姓生活和社会管理。

以前我们过多地关注写字的难易，计算机普及以后，写字的难易已不再是关键问题，这正如裘锡圭先生所说：“在不太远的将来，随着电脑和复印机等设备的普及，书写文字的负担肯定会大大减轻。今后的汉字整理工作，究竟应该把重点放在简化上，还是放在文字结构的合理化上，这恐怕是一个需要认真考虑的问题。”如今，关于这一问题的答案已显而易见，当今汉字整理的主要任务，已不再是减少笔画，而是如何使汉字系统更加优化，使汉字形体更加符合规范化、标准化、信息化的要求。

4.规范汉字是国家软实力的重要元素

强国必须强语，强语助力强国。在信息化、全球化的新时代，国家语言能力是国家软实力的重要组成部分，在构建人类命运共同体的过程中有着不容忽视的作用。与使用拼音文字的国家不同，我们国家的语言能力，不仅包括汉语的应用能力和水平，也包括汉字的应用能力和水平。汉字作为一种特殊的文字类型，既与汉语之间有着密切的关系，又有自己独有的发展和应用规律，对中华文化的传承和传播作出了独特贡献，应该成为衡量国家语言能力的重要指标。《中华人民共和国国家通用语言文字法》既规定了普通话的国家通用语言地位，也规定了规范汉字的国家通用文字地位，彰显了汉字在国家文化建设中的重要作用。因此，规范汉字已不仅仅是语言文字层面的概念，而且是铸就国家软实力的重要元素。

汉字的应用能力和水平，既体现在运用汉字传递信息的速度和效率上，也体现在人们日常书写汉字的规范程度和审美取向中。汉字起源于图画，也就天然具有很强的审美特质，并逐步发展成为独具特色的书法艺术。书法需要追求个性和创新，但书法又必须讲求章法，而不能刻意求新、求奇，甚至崇尚所谓“丑书”，将书法引入歧途。正如包世臣《艺舟双楫》所说：“至于狂怪软媚，并系俗书，纵负时名，难入真鉴。”“丑书”之丑，远过于包世臣所斥责的“俗书”，严重影响了汉字的正确审美观念，必须加以整顿和规范。

如果说书法水平只是关涉书法家这一少数群体的话，那么日常汉字的书写水平则是关乎国民素质的大问题，必须引起高度重视。理想的汉字书写，应该是规范性与审美性的高度统一。要想达到这一目标，就必须加强国民的汉字书写教育，特别是要加强基础教育阶段学生的汉字书写教育。让青少年在书写过程中体验汉字之美，树立规范意识，这既是一项基本的语文核心素养教育，更是一项重要的审美文化教育和文化自信教育。只要持之以恒，国民书写能力和水平必将全面提高，整个社会的文化面貌也会因之发生显著变化。

（作者：王立军，系北京师范大学民俗典籍文字研究中心、中国文字整理与规范研究中心教授）

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