活动现场。邵焕荣 摄

中新网杭州4月8日电 教育是最大的民生，也事关共同富裕。“教育共富”如何破题？浙江省教育厅党组书记、厅长毛宏芳提炼出两个关键词：人才与乡村。

4月8日，2022年度浙江省教育系统工作会议在浙江杭州举行。

会上提到，高质量发展建设共同富裕示范区，浙江正着力打造“浙里优学”金名片，建成人人皆学、处处能学、时时可学的高质量教育体系。

“教育共富”如何破题？毛宏芳认为要“扩中提低”，既要“富口袋”，也要“富脑袋”。他提到，到2027年，浙江将率先实现普惠性人力资本提升。

人力资本即体现在劳动者身上的资本，如其知识技能、文化技术水平与健康状况等。

如何实现普惠性人力资本提升？

记者从会上了解到，浙江将推动学历技能并举、校内校外互补、线上线下相融的教育服务模式广泛运用，以及终身教育体系全面建立和人的全生命周期教育公共服务优质共享。

此外，2022年浙江职业院校面向社会开展各类职业培训150万人次以上，开展老年人智能技术培训100万人次。

到2027年，浙江中低学历社会人员普遍提升1—2个学历层次，劳动年龄人口平均受教育年限达12年以上，儿童平均预期受教育年限达到15.7年。

浙江省教育厅党组书记、厅长毛宏芳。邵焕荣 摄

除了普惠性人力资本提升，毛宏芳表示，浙江还将加快建设高水平大学集群，打造人才高地。他提到，高等教育发展不充分，一直是浙江的“痛点”。“如果不是创新与人才的高地，浙江何以成为共同富裕示范区？”

接下来，浙江将按照超常规支持、高强度投入、新模式建设的思路，引育一批高水平大学。从人才引进、强化培养、改进服务等方面入手，打造人才高地。

一方面，依托“鲲鹏行动”计划，引进一批全球顶尖学科人才，面向全球选聘一批高校学术校(院)长；另一方面，将加快构建顶尖人才自主培养体系，遴选一批具有战略科学家潜质的高层次复合型人才进行重点培养。

同时，浙江将设立国家海外高层次人才联谊会引才“驿站”，创造人才与高校双向交流、双向选择的机会。

“教育共富”，还需振兴乡村教育事业。毛宏芳表示，这是乡村振兴战略的重要支点，也是促进教育均衡优质的关键环节。

据了解，2022年，浙江将建设一批“小而优”精品乡村学校，支持农村中小学校加快推进数字化，用现代技术手段实现“弯道超车”。此外，浙江将加大对乡村教师队伍建设的倾斜和支持力度，实施乡村优秀教师“引留”工程，推进城乡教共体扩面提质，支援山区26县和6个海岛县组建跨地区教共体结对学校500所。(童笑雨)

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