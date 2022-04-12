熊丙奇

2022年中考，是“双减”政策实施后的首次中考，由此颇受社会关注。据媒体报道，教育部日前发布通知提出，尚未实行省级统一命题的省份，特别是辖区内地市命题单位存在命题管理不完善、条件保障不到位、命题人员数量不足、命题质量不高等问题的省份，要积极创造条件，力争2022年实现省级统一命题，确保命题质量。确不具备条件的省份，要研究提出加快推进省级统一命题的工作方案，明确时间表、路线图，到2024年实现中考省级统一命题。

我国中考命题分省级统一命题和地市自主命题两种方式。要求实行地市命题的省份，实行省级统一命题，其主要目的是解决地市命题参差不齐的问题，提高中考命题质量。实行省级统一命题，意味着全省初中毕业生考同样的试卷，这有利于整体把握命题的导向，提高命题质量，减轻各地市的命题成本，规范命题管理。

需要客观认识到，由地市自主命题调整为省级统一命题，并不会改变各地的中考录取格局，对扭转基础教育应试倾向的作用也相对有限。一省的学生可能考卷相同，但各地市还是会根据本地市考生的中考分数以及学生的中考志愿排序录取。中考还是本地区考生之间的分数竞争。这就决定了中考的选拔考实质。

近年来，一直有专家建议，要通过降低中考难度来减轻学生的学业负担，这是把中考的性质理解为了评价，以为学生中考获得高分，就能进更好的高中。其实，整体降低中考难度，并不会减轻学生的学业负担。为了避免在简单的题目上失误、丢分，学生不得不进行低水平“刷题”，学校老师也给学生布置大量机械性、重复性题目进行“操练”。

那么，在命题时出更多综合性题目、创新性题目，能否扭转这种应试“刷题”呢？也很难。出更灵活、强调综合应用能力的题目，其意图是为了防止学生“应试”，但为获得高分，学校和家长的应对方式，必然是扩大应试范围，其结果是增加学生负担。而由于中考的每一分都影响到学生的排名、录取，因此，为力图评卷公平公正，命题者倾向于出客观题，因为这有统一的标准答案。主观题虽然更灵活，但是不容易掌握评分尺度。

还有不容忽视的一点是，将地市命题调整为省级统一命题，意味着各地的中考成绩具有了可比性，教育部门、社会舆论不免会用中考成绩来评价各地的义务教育质量，这会进一步加剧应试倾向。

求解以上这些问题，共同指向一点，即在命题改革基础上，进一步推进中考录取改革，把统一中考的功能从选拔调整为评价。具体来说，对学生学业能力进行评价的中考，不是中考录取的唯一依据，要将其与初中综合素质评价等结合在一起，构成对学生的综合评价体系。由此，实现初中学校自主教学，考试评价社会化，高中学校招生多元综合评价，推进基础教育走出“考什么就教什么、考什么才学什么”的应试局面。

(责编：何淼、熊旭)