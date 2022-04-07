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世界职业技术教育发展大会将在天津举办

2022年04月07日09:50 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月7日电 （记者何淼）记者从教育部了解到，经国务院同意，教育部将在天津举办世界职业技术教育发展大会（以下简称大会）。近期，教育部成立了由教育部、天津市人民政府主要负责同志担任主任委员的大会组织委员会。

此次大会为中国政府首次主办的国际性职业教育会议。大会将以线上线下相结合的方式举行，设若干平行论坛、高级别会议，广泛邀请各国教育主管部门、国际组织、国际行业组织以及国内外知名行业企业、研究机构和职业院校代表参加。

据了解，大会将聚焦“后疫情时代职业技术教育发展：新变化、新方式、新技能”这一主题，围绕数字化赋能、绿色技能、产教融合、技能与减贫、促进公平、终身学习等议题，分享各国职业教育发展经验和成果，研讨后疫情时代对职业教育理念、方式、内容等方面的影响，共同探讨新形势下全球职业教育改革发展的方向和主要任务。

大会同期还将举办世界职业院校技能大赛、世界职业教育产教融合博览会，发起成立世界职业技术教育发展联盟。

据悉，教育部将以“增进交流、深化合作、创新发展”为原则，每两年举办一次大会，逐步将大会打造成职业教育领域具有重要国际影响力的机制性会议，推动全球职业教育互学互鉴、共商共享，助力构建人类命运共同体。

(责编：李依环、丁涛)

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